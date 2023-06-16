В Екатеринбурге выберут самые красивые летние кафе

Лучшие летние кафе назовут в конце августа Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге пройдет конкурс на лучший дизайн летнего кафе. Сбор заявок стартует с 16 июня, он продлится месяц. Информация об этом появилась на сайте городской мэрии.

«Задачами конкурса являются: совершенствование дизайн-решений летних кафе в городе Екатеринбурге, выявление лучших образцов дизайна летних кафе в городе Екатеринбурге и внедрение дизайн-кода летних кафе в городе Екатеринбурге», — указано в документе. Заявки принимаются с 16 июня по 16 июля. Награждать победителей будут 30 августа.

В состав жюри вошли заместитель мэра Екатеринбурга Рустам Галямов, начальник управления культуры городской мэрии Илья Марков, главный архитектор архитектурного бюро ARCHINFORM Тимур Абдуллаев, руководитель архитектурного бюро ISAEV architects Кирилл Исаев, гастрономический журналист Лилия Низамова и другие. В настоящий момент в списке числится 15 человек, которые оценят оригинальность концепции заведения и соответствие дизайна летнего кафе.

Ранее стало известно, что в честь юбилея Екатеринбурга в городе запустят гастрономический фестиваль «300 лет в обед!», где можно будет попробовать блюдо в честь гостиницы «Исеть» и многое другое. Он пройдет с 7 по 19 августа.