Макрон на публику залпом выпил бутылку пива. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Макрон выпил бутылку пива за 18 секунд Фото:

Президент Франции Эмманюэль Макрон выпил залпом бутылку пива за победу французской команды «Тулуза» в чемпионате по регби. Видео появилось в соцсетях.

Президент выпил бутылку после матча, находясь в раздевалке команды. Макрон сделал это за 18 секунд.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выпил залпом бутылку пива за победу французской команды «Тулуза» в чемпионате по регби. Видео появилось в соцсетях. Президент выпил бутылку после матча, находясь в раздевалке команды. Макрон сделал это за 18 секунд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...