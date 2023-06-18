Макрон выпил бутылку пива за 18 секунд
Президент Франции Эмманюэль Макрон выпил залпом бутылку пива за победу французской команды «Тулуза» в чемпионате по регби. Видео появилось в соцсетях.
Президент выпил бутылку после матча, находясь в раздевалке команды. Макрон сделал это за 18 секунд.
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