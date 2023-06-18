К месту происшествия выехали спасатели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Очевидцы сообщили о новом пожаре на территории Курганской области. В соцсетях уже появлялась информация, что на этом участке спасатели тушили горящий камыш.

«Снова горит между селом Белозерское и деревней Корюкина. Пожар на дамбе», — указано в telegram-канале «ИС Белозерское». Там же опубликовано видео, на котором заметно, что на месте происшествия работают пожарные.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Курганской области с просьбой раскрыть подробности инцидента. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее стало известно, что жители России боятся потерять имущество и близких при лесных пожарах. Об этом свидетельствуют опросы среди читателей агентства URA.RU из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ямала.