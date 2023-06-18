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Пьяные рабочие из Перми оторвали батарею и затопили три квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Северный управленческий округ. Краснотурьинск, аварийный дом, потоп в доме, потоп в квартире, залитая квартира
За потоп истцу полагается 280 тысяч рублей Фото:

В Перми в одной из квартир пьяные жители сломали батарею на кухне и затопили три квартиры. Пермяки снимали квартиру за счет компании, на которую они работали, из-за чего хозяйка жилья подала в суд на работодателя квартирантов, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда города.

«В результате действий лиц проживающих в квартире и находившихся в состоянии алкогольного опьянения произошел залив. Залив квартиры произошел в результате отсоединения металлопластиковой трубы от радиатора отопления. Причиной явилось механическое воздействие на металлопластиковую трубу», — говорится в решении.

Пострадало жилище истца и две нижние квартиры. Соседи истца уже взыскали компенсацию. Ответчик просил иск не удовлетворять. В обоснование он указал, что никаких договоров с истцом не заключал и его рабочие живут в строительных вагонах. Однако суду не предоставили убедительных доказательств. В пользу истца полагается выплатить компенсацию в размере 281 тысячи рублей.

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В Перми в одной из квартир пьяные жители сломали батарею на кухне и затопили три квартиры. Пермяки снимали квартиру за счет компании, на которую они работали, из-за чего хозяйка жилья подала в суд на работодателя квартирантов, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда города. «В результате действий лиц проживающих в квартире и находившихся в состоянии алкогольного опьянения произошел залив. Залив квартиры произошел в результате отсоединения металлопластиковой трубы от радиатора отопления. Причиной явилось механическое воздействие на металлопластиковую трубу», — говорится в решении. Пострадало жилище истца и две нижние квартиры. Соседи истца уже взыскали компенсацию. Ответчик просил иск не удовлетворять. В обоснование он указал, что никаких договоров с истцом не заключал и его рабочие живут в строительных вагонах. Однако суду не предоставили убедительных доказательств. В пользу истца полагается выплатить компенсацию в размере 281 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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