Пьяные рабочие из Перми оторвали батарею и затопили три квартиры

19 июня 2023 в 08:46 Размер текста - 17 +

За потоп истцу полагается 280 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми в одной из квартир пьяные жители сломали батарею на кухне и затопили три квартиры. Пермяки снимали квартиру за счет компании, на которую они работали, из-за чего хозяйка жилья подала в суд на работодателя квартирантов, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда города. «В результате действий лиц проживающих в квартире и находившихся в состоянии алкогольного опьянения произошел залив. Залив квартиры произошел в результате отсоединения металлопластиковой трубы от радиатора отопления. Причиной явилось механическое воздействие на металлопластиковую трубу», — говорится в решении. Пострадало жилище истца и две нижние квартиры. Соседи истца уже взыскали компенсацию. Ответчик просил иск не удовлетворять. В обоснование он указал, что никаких договоров с истцом не заключал и его рабочие живут в строительных вагонах. Однако суду не предоставили убедительных доказательств. В пользу истца полагается выплатить компенсацию в размере 281 тысячи рублей.

В Перми в одной из квартир пьяные жители сломали батарею на кухне и затопили три квартиры. Пермяки снимали квартиру за счет компании, на которую они работали, из-за чего хозяйка жилья подала в суд на работодателя квартирантов, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда города. «В результате действий лиц проживающих в квартире и находившихся в состоянии алкогольного опьянения произошел залив. Залив квартиры произошел в результате отсоединения металлопластиковой трубы от радиатора отопления. Причиной явилось механическое воздействие на металлопластиковую трубу», — говорится в решении. Пострадало жилище истца и две нижние квартиры. Соседи истца уже взыскали компенсацию. Ответчик просил иск не удовлетворять. В обоснование он указал, что никаких договоров с истцом не заключал и его рабочие живут в строительных вагонах. Однако суду не предоставили убедительных доказательств. В пользу истца полагается выплатить компенсацию в размере 281 тысячи рублей.