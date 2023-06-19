Количество пострадавших от обстрела ВСУ в Волновахе выросло до 20

19 июня 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Количество пострадавших от обстрелов ВСУ в Волновахе увеличилось с 8 до 20 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Число пострадавших от обстрелов ВСУ в городе Волноваха в ДНР выросло до 20 человек. Об этом сообщила городская администрация. Ранее было известно только о восьми тяжело раненых жителях. «20 пострадавших ориентировочно. Три тяжелые, остальные разной степени тяжести», — говорится в сообщении. Оно есть в распоряжении ТАСС. Ранее стало известно, что ВСУ устроили обстрел Волновахи. Пострадали восемь человек. Их состояние оценивается как тяжелое. Об этом заявили экстренные службы региона. Подчеркивается, что один из снарядов упал рядом со станцией переливания крови. ВСУ устроили обстрел села Михайловка и поселка Озеряновка в ДНР. Украинские бойцы выпустили по населенным пунктам около 20 ракет из реактивных систем залпового огня, передает «Федеральное агентство новостей».

Число пострадавших от обстрелов ВСУ в городе Волноваха в ДНР выросло до 20 человек. Об этом сообщила городская администрация. Ранее было известно только о восьми тяжело раненых жителях. «20 пострадавших ориентировочно. Три тяжелые, остальные разной степени тяжести», — говорится в сообщении. Оно есть в распоряжении ТАСС. Ранее стало известно, что ВСУ устроили обстрел Волновахи. Пострадали восемь человек. Их состояние оценивается как тяжелое. Об этом заявили экстренные службы региона. Подчеркивается, что один из снарядов упал рядом со станцией переливания крови. ВСУ устроили обстрел села Михайловка и поселка Озеряновка в ДНР. Украинские бойцы выпустили по населенным пунктам около 20 ракет из реактивных систем залпового огня, передает «Федеральное агентство новостей».