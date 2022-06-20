Властям Сургута пришлось отсрочить строительство театра кукол

Проект нового здания театра начнут в 2023 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Сургута сообщили, что работа над проектом будущего здания кукольного театра «Петрушка» начнется в 2023 году, несмотря на попытки приступить к его реализации в текущем году. Об этом было заявлено на заседание постоянного комитета думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу, передает корреспондент URA.RU.

«Строительство трехэтажного здания кукольного театра „Петрушка“ планируется на земельном участке общей площадью 14 тысяч квадратных метров на территории ядра центра города. Выполнение проектной документации по данному объекту предусмотрено за счет средств местного бюджета в сумме 28 миллионов рублей в рамках реализации муниципальной программы „Развитие культуры и туризма в городе Сургуте“», — сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Александр Коновалов.

При этом в мэрии отметили, что перенесли сроки разработки проекта будущего театра на следующий год по объективным причинам. Основное финансирование оттянули на себя более приоритетные проекты для города. «Сегодня острый дефицит средств на реализацию таких приоритетных для города проектов, как строительство научно-технического центра и реализация программы по вводу жилья на 2023 год. Поэтому сдвинуть финансирование с 2023 года и перенести его на 2022 год, к сожалению, не получилось», — отметил Коновалов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута собираются снести здание кинотеатра «Аврора» в котором когда-то располагался театр «Петрушка». Объект был признан аварийным и больше эксплуатироваться не мог. Театр временно переехал в другое здание.

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