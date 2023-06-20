В Чебаркуле остановили застройку озера после вмешательства Текслера

В Чебаркуле Челябинской области остановили строительство жилых домов на берегу одноименного озера после вмешательства губернатора Алексея Текслера. Об этом URA.RU сообщили 21 июня в пресс-службе регионального минстроя.
«Специалисты минстроя по поручению губернатора провели внеплановую проверку соблюдения законодательства о градостроительной деятельности в Чебаркуле. По итогам были выявлены нарушения в части подготовки проекта планировки и межевания территории. Застройка приостановлена», — уточнили в ведомстве.
Губернатор региона Текслер отправил инспекцию в Чебаркуль, где планировали строить на берегу озера жилые дома. Глава СКР Александр Бастрыкин инициировал проверку после жалоб местных жителей на мусор со стройки, попадающий в водоем.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.