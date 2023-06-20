20 июня 2023

В Чебаркуле остановили застройку озера после вмешательства Текслера

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на церемонии награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году. Челябинск, текслер алексей
Застройка озера Чебаркуль приостановлена после вмешательства Текслера Фото:

В Чебаркуле Челябинской области остановили строительство жилых домов на берегу одноименного озера после вмешательства губернатора Алексея Текслера. Об этом URA.RU сообщили 21 июня в пресс-службе регионального минстроя.

«Специалисты минстроя по поручению губернатора провели внеплановую проверку соблюдения законодательства о градостроительной деятельности в Чебаркуле. По итогам были выявлены нарушения в части подготовки проекта планировки и межевания территории. Застройка приостановлена», — уточнили в ведомстве.

Губернатор региона Текслер отправил инспекцию в Чебаркуль, где планировали строить на берегу озера жилые дома. Глава СКР Александр Бастрыкин инициировал проверку после жалоб местных жителей на мусор со стройки, попадающий в водоем.

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В Чебаркуле Челябинской области остановили строительство жилых домов на берегу одноименного озера после вмешательства губернатора Алексея Текслера. Об этом URA.RU сообщили 21 июня в пресс-службе регионального минстроя. «Специалисты минстроя по поручению губернатора провели внеплановую проверку соблюдения законодательства о градостроительной деятельности в Чебаркуле. По итогам были выявлены нарушения в части подготовки проекта планировки и межевания территории. Застройка приостановлена», — уточнили в ведомстве. Губернатор региона Текслер отправил инспекцию в Чебаркуль, где планировали строить на берегу озера жилые дома. Глава СКР Александр Бастрыкин инициировал проверку после жалоб местных жителей на мусор со стройки, попадающий в водоем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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