В Чебаркуле остановили застройку озера после вмешательства Текслера

21 июня 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Застройка озера Чебаркуль приостановлена после вмешательства Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Чебаркуле Челябинской области остановили строительство жилых домов на берегу одноименного озера после вмешательства губернатора Алексея Текслера. Об этом URA.RU сообщили 21 июня в пресс-службе регионального минстроя. «Специалисты минстроя по поручению губернатора провели внеплановую проверку соблюдения законодательства о градостроительной деятельности в Чебаркуле. По итогам были выявлены нарушения в части подготовки проекта планировки и межевания территории. Застройка приостановлена», — уточнили в ведомстве. Губернатор региона Текслер отправил инспекцию в Чебаркуль, где планировали строить на берегу озера жилые дома. Глава СКР Александр Бастрыкин инициировал проверку после жалоб местных жителей на мусор со стройки, попадающий в водоем.

В Чебаркуле Челябинской области остановили строительство жилых домов на берегу одноименного озера после вмешательства губернатора Алексея Текслера. Об этом URA.RU сообщили 21 июня в пресс-службе регионального минстроя. «Специалисты минстроя по поручению губернатора провели внеплановую проверку соблюдения законодательства о градостроительной деятельности в Чебаркуле. По итогам были выявлены нарушения в части подготовки проекта планировки и межевания территории. Застройка приостановлена», — уточнили в ведомстве. Губернатор региона Текслер отправил инспекцию в Чебаркуль, где планировали строить на берегу озера жилые дома. Глава СКР Александр Бастрыкин инициировал проверку после жалоб местных жителей на мусор со стройки, попадающий в водоем.