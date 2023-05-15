Бастрыкин вмешался в конфликт челябинских застройщиков и жителей

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству СКР по Челябинской области проверить информацию по обращению жителей Челябинской области. Они пожаловались на проблемы жилищно-коммунальной сферы после начала строительства нового микрорайона.
«В социальных медиа опубликовано обращение жителей Челябинской области к руководству СК России, в котором они сообщают, что из-за предстоящего строительства нового микрорайона у них происходят постоянные перебои с электричеством, а сети водоканала изношены. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П. Г. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.
В обращении челябинцев также указано, что застройщик готовит территорию к строительству рядом с озером, куда попадает строительный мусор. Кроме того, озеро является питьевым, и в результате деятельности строительной компании его площадь сокращается. В пресс-службе СКР уточнили, что по данному факту следственными органами СУ СК России по региону организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
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