Бастрыкин вмешался в конфликт челябинских застройщиков и жителей

16 мая 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

Челябинцы пожаловались Александру Бастрыкину на проблемы ЖКХ от строительства нового микрорайона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству СКР по Челябинской области проверить информацию по обращению жителей Челябинской области. Они пожаловались на проблемы жилищно-коммунальной сферы после начала строительства нового микрорайона. «В социальных медиа опубликовано обращение жителей Челябинской области к руководству СК России, в котором они сообщают, что из-за предстоящего строительства нового микрорайона у них происходят постоянные перебои с электричеством, а сети водоканала изношены. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П. Г. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении пресс-службы СКР. В обращении челябинцев также указано, что застройщик готовит территорию к строительству рядом с озером, куда попадает строительный мусор. Кроме того, озеро является питьевым, и в результате деятельности строительной компании его площадь сокращается. В пресс-службе СКР уточнили, что по данному факту следственными органами СУ СК России по региону организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководству СКР по Челябинской области проверить информацию по обращению жителей Челябинской области. Они пожаловались на проблемы жилищно-коммунальной сферы после начала строительства нового микрорайона. «В социальных медиа опубликовано обращение жителей Челябинской области к руководству СК России, в котором они сообщают, что из-за предстоящего строительства нового микрорайона у них происходят постоянные перебои с электричеством, а сети водоканала изношены. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П. Г. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении пресс-службы СКР. В обращении челябинцев также указано, что застройщик готовит территорию к строительству рядом с озером, куда попадает строительный мусор. Кроме того, озеро является питьевым, и в результате деятельности строительной компании его площадь сокращается. В пресс-службе СКР уточнили, что по данному факту следственными органами СУ СК России по региону организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).