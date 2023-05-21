21 мая 2023
20 мая 2023

Губернатор отправил проверку в челябинский курортный город после заявлений Бастрыкина

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, текслер алексей
По поручению Алексея Текслера специалисты минстроя изучат документы Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил проверяющих в курортный город Чебаркуль, где на берегу одноименного озера запланировано строительство жилых домов. Местные жители уже пожаловались главе СК России Александру Бастрыкину, что в озеро попадает мусор, после чего он инициировал проверку. Областным ревизорам теперь предстоит выяснить соблюдения градостроительного законодательства, сообщили URA.RU в пресс-службе областного минстроя.

«По поручению губернатора будет начата проверка соблюдения градостроительного законодательства на озере Чебаркуль. Алексей Текслер дал поручение минстрою области проверить муниципальные органы самоуправления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Специалистам минстроя предстоит изучить все документы, на основании которых вблизи озера запланировано строительство домов. На анализ соблюдения законодательства им потребуется неделя.

Ранее Бастрыкин поручил руководству СКР по области проверить обращения жителей, которые пожаловались на проблемы жилищно-коммунальной сферы после начала строительства нового микрорайона. Озеро Чебаркуль является питьевым и по вине застройщика в него начал попадать строительный мусор.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил проверяющих в курортный город Чебаркуль, где на берегу одноименного озера запланировано строительство жилых домов. Местные жители уже пожаловались главе СК России Александру Бастрыкину, что в озеро попадает мусор, после чего он инициировал проверку. Областным ревизорам теперь предстоит выяснить соблюдения градостроительного законодательства, сообщили URA.RU в пресс-службе областного минстроя. «По поручению губернатора будет начата проверка соблюдения градостроительного законодательства на озере Чебаркуль. Алексей Текслер дал поручение минстрою области проверить муниципальные органы самоуправления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Специалистам минстроя предстоит изучить все документы, на основании которых вблизи озера запланировано строительство домов. На анализ соблюдения законодательства им потребуется неделя. Ранее Бастрыкин поручил руководству СКР по области проверить обращения жителей, которые пожаловались на проблемы жилищно-коммунальной сферы после начала строительства нового микрорайона. Озеро Чебаркуль является питьевым и по вине застройщика в него начал попадать строительный мусор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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