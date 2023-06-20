В Екатеринбурге в районе Уктус появится новая набережная с абрикосовыми деревьями. Фото

21 июня 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Реализация проекта начнется в 2024 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге в районе Уктус благоустроят набережную Исети от улицы Академика Павлова до улицы Лыжников. Там сделают площадки для мероприятий, спорта и отдыха, а также высадят дикую вишню, абрикосы и хвойные деревья. Концепцию одобрил совет по развитию общественных пространств города. Об этом URA.RU сообщили представители компании «ПИК» «По проекту набережная будет разделена на три зоны: верхнюю — с пешеходными дорожками, среднюю — с видовыми точками, спортивными и детскими площадками, а также площадкой для проведения мероприятий, и нижнюю — с местами для отдыха у реки Исеть», — рассказали представители «ПИК». Около 70% набережной будет покрыто зеленью: здесь появятся многолетние растения, кустарники, крупномерные хвойные и лиственные деревья, в том числе дикая вишня и абрикос. Также художники создадут арт-объекты, посвященные истории и будущему Уктуса. По словам вице-президента «ПИК» Сергея Мамошина, при проектировании набережной учитывались история района, уже имеющаяся инфраструктура и мнение горожан. Реализация проекта начнется в 2024 году. Ранее стало известно, что одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга станет ремонт участка набережной реки Исеть от улицы Ткачей до нового пешеходного моста на Машинной по правой стороне. К августу здесь появятся комфортные зоны отдыха с озеленением, пирс и амфитеатр Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в районе Уктус благоустроят набережную Исети от улицы Академика Павлова до улицы Лыжников. Там сделают площадки для мероприятий, спорта и отдыха, а также высадят дикую вишню, абрикосы и хвойные деревья. Концепцию одобрил совет по развитию общественных пространств города. Об этом URA.RU сообщили представители компании «ПИК» «По проекту набережная будет разделена на три зоны: верхнюю — с пешеходными дорожками, среднюю — с видовыми точками, спортивными и детскими площадками, а также площадкой для проведения мероприятий, и нижнюю — с местами для отдыха у реки Исеть», — рассказали представители «ПИК». Около 70% набережной будет покрыто зеленью: здесь появятся многолетние растения, кустарники, крупномерные хвойные и лиственные деревья, в том числе дикая вишня и абрикос. Также художники создадут арт-объекты, посвященные истории и будущему Уктуса. По словам вице-президента «ПИК» Сергея Мамошина, при проектировании набережной учитывались история района, уже имеющаяся инфраструктура и мнение горожан. Реализация проекта начнется в 2024 году. Ранее стало известно, что одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга станет ремонт участка набережной реки Исеть от улицы Ткачей до нового пешеходного моста на Машинной по правой стороне. К августу здесь появятся комфортные зоны отдыха с озеленением, пирс и амфитеатр