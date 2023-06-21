21 июня 2023
20 июня 2023

В Сургуте 50 солдат-призывников отправились на военную службу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , армия, призывники, военкомат, отправка в армию, военная комиссия
Из Сургута и Сургутского района планируют призвать более 500 человек Фото:

В Сургуте прошла отправка очередной группы призывников в военные части. Перед выездом в подразделения будущие военнослужащие возложили цветы к Вечному огню, передает корреспондент URA.RU.

«Порядка 50 человек уходит на военную службу по призыву из Сургута и Сургутского района. Ежегодно в День памяти и скорби 22 июня будущие защитники Родины возлагают цветы, отдавая дань памяти нашим предкам. Всем погибшим на полях Великой Отечественной войны. Ну и сегодня мы, естественно, вспоминаем тех защитников Отечества, которые не вернулись с районов проведения специальной военной операции», — сообщил военком Сургута Андрей Калядин.

Военный призыв продлится до 15 июля. В этом году из Сургута и Сургутского района планируют призвать на службу более полутысячи призывников.

Ранее URA.RU сообщало, что первые призывники отправились в военные части в конце мая. В военные части будущие военнослужащие будут распределяться на пункте сбора в городе Пыть-Яхе.

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В Сургуте прошла отправка очередной группы призывников в военные части. Перед выездом в подразделения будущие военнослужащие возложили цветы к Вечному огню, передает корреспондент URA.RU. «Порядка 50 человек уходит на военную службу по призыву из Сургута и Сургутского района. Ежегодно в День памяти и скорби 22 июня будущие защитники Родины возлагают цветы, отдавая дань памяти нашим предкам. Всем погибшим на полях Великой Отечественной войны. Ну и сегодня мы, естественно, вспоминаем тех защитников Отечества, которые не вернулись с районов проведения специальной военной операции», — сообщил военком Сургута Андрей Калядин. Военный призыв продлится до 15 июля. В этом году из Сургута и Сургутского района планируют призвать на службу более полутысячи призывников. Ранее URA.RU сообщало, что первые призывники отправились в военные части в конце мая. В военные части будущие военнослужащие будут распределяться на пункте сбора в городе Пыть-Яхе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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