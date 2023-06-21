В Сургуте 50 солдат-призывников отправились на военную службу. Видео

22 июня 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Из Сургута и Сургутского района планируют призвать более 500 человек Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Сургуте прошла отправка очередной группы призывников в военные части. Перед выездом в подразделения будущие военнослужащие возложили цветы к Вечному огню, передает корреспондент URA.RU. «Порядка 50 человек уходит на военную службу по призыву из Сургута и Сургутского района. Ежегодно в День памяти и скорби 22 июня будущие защитники Родины возлагают цветы, отдавая дань памяти нашим предкам. Всем погибшим на полях Великой Отечественной войны. Ну и сегодня мы, естественно, вспоминаем тех защитников Отечества, которые не вернулись с районов проведения специальной военной операции», — сообщил военком Сургута Андрей Калядин. Военный призыв продлится до 15 июля. В этом году из Сургута и Сургутского района планируют призвать на службу более полутысячи призывников. Ранее URA.RU сообщало, что первые призывники отправились в военные части в конце мая. В военные части будущие военнослужащие будут распределяться на пункте сбора в городе Пыть-Яхе.

В Сургуте прошла отправка очередной группы призывников в военные части. Перед выездом в подразделения будущие военнослужащие возложили цветы к Вечному огню, передает корреспондент URA.RU. «Порядка 50 человек уходит на военную службу по призыву из Сургута и Сургутского района. Ежегодно в День памяти и скорби 22 июня будущие защитники Родины возлагают цветы, отдавая дань памяти нашим предкам. Всем погибшим на полях Великой Отечественной войны. Ну и сегодня мы, естественно, вспоминаем тех защитников Отечества, которые не вернулись с районов проведения специальной военной операции», — сообщил военком Сургута Андрей Калядин. Военный призыв продлится до 15 июля. В этом году из Сургута и Сургутского района планируют призвать на службу более полутысячи призывников. Ранее URA.RU сообщало, что первые призывники отправились в военные части в конце мая. В военные части будущие военнослужащие будут распределяться на пункте сбора в городе Пыть-Яхе.