В Сургуте прошла отправка очередной группы призывников в военные части. Перед выездом в подразделения будущие военнослужащие возложили цветы к Вечному огню, передает корреспондент URA.RU.
«Порядка 50 человек уходит на военную службу по призыву из Сургута и Сургутского района. Ежегодно в День памяти и скорби 22 июня будущие защитники Родины возлагают цветы, отдавая дань памяти нашим предкам. Всем погибшим на полях Великой Отечественной войны. Ну и сегодня мы, естественно, вспоминаем тех защитников Отечества, которые не вернулись с районов проведения специальной военной операции», — сообщил военком Сургута Андрей Калядин.
Военный призыв продлится до 15 июля. В этом году из Сургута и Сургутского района планируют призвать на службу более полутысячи призывников.
Ранее URA.RU сообщало, что первые призывники отправились в военные части в конце мая. В военные части будущие военнослужащие будут распределяться на пункте сбора в городе Пыть-Яхе.
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