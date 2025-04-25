25 апреля 2025

Певец SHAMAN исполнил мечту подростка из ХМАО

Певец SHAMAN встретился с подростком из Нижневартовска
© Служба новостей «URA.RU»
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SHAMAN пообщался со школьником из Нижневартовска, дал автограф и сделал с ним фото (архивное фото)
SHAMAN пообщался со школьником из Нижневартовска, дал автограф и сделал с ним фото (архивное фото) Фото:
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Подросток сделал с певцом фото на память
Фото:

Известный российский исполнитель SHAMAN выступил с концертом в Нижневартовске (ХМАО), где исполнил мечту подростка. Об этом рассказала врио директора местного департамента образования Оксана Серебренникова.

«17-летний вартовчанин, который написал на „Елку желаний“, что мечтает о встрече с любимым певцом, (а мне посчастливилось выполнить его желание), побывал на концерте», — сообщила Серебренникова на своей странице ВКонтакте. Подросток также смог лично пообщаться с певцом после выступления, взять автограф и сделать фотографию.

Ранее URA.RU рассказывало, что на концерте в Ханты-Мансийске SHAMAN со сцены угостил фанатов конфетами. Певец выступал в окружной столице 22 апреля.

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Известный российский исполнитель SHAMAN выступил с концертом в Нижневартовске (ХМАО), где исполнил мечту подростка. Об этом рассказала врио директора местного департамента образования Оксана Серебренникова. «17-летний вартовчанин, который написал на „Елку желаний“, что мечтает о встрече с любимым певцом, (а мне посчастливилось выполнить его желание), побывал на концерте», — сообщила Серебренникова на своей странице ВКонтакте. Подросток также смог лично пообщаться с певцом после выступления, взять автограф и сделать фотографию. Ранее URA.RU рассказывало, что на концерте в Ханты-Мансийске SHAMAN со сцены угостил фанатов конфетами. Певец выступал в окружной столице 22 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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