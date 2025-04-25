Певец SHAMAN исполнил мечту подростка из ХМАО

Известный российский исполнитель SHAMAN выступил с концертом в Нижневартовске (ХМАО), где исполнил мечту подростка. Об этом рассказала врио директора местного департамента образования Оксана Серебренникова.
«17-летний вартовчанин, который написал на „Елку желаний“, что мечтает о встрече с любимым певцом, (а мне посчастливилось выполнить его желание), побывал на концерте», — сообщила Серебренникова на своей странице ВКонтакте. Подросток также смог лично пообщаться с певцом после выступления, взять автограф и сделать фотографию.
Ранее URA.RU рассказывало, что на концерте в Ханты-Мансийске SHAMAN со сцены угостил фанатов конфетами. Певец выступал в окружной столице 22 апреля.
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