22 июня 2023

Тюменцы намерены судиться с крупной международной корпорацией

Предприниматели Тюменской области готовят иск к ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз»
© Служба новостей «URA.RU»
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День Свободного Программного Обеспечения. Екатеринбург
После ухода Hewlett-Packard из России, лицензионные ключи и оборудование некому поддерживать и обслуживать Фото:
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Тюменские предприниматели, которые несколько лет пользовались лицензионными программами и оборудованием Hewlett-Packard, намерены выставить иск российскому представительству корпорации. О том, что ушедшая из России компания нарушила условия соглашений и договоров, URA.RU рассказал на правах анонимности бизнесмен, работающий в тюменской сфере IT.

«Мы намерены судиться, хотим вернуть заплаченные деньги и компенсацию нанесенного ущерба. Лицензионные ключи перестали действовать, оборудование некому обслуживать, хотя сроки договоров еще не истекли. Получается, что мы заплатили миллионы за бесполезный мусор», — поделился с URA.RU предприниматель.

По его словам, в своих исках предприниматели из Тюмени намерены опираться на общероссийскую практику: уже есть прецеденты, когда отечественные компании выигрывали суды у представительства HP. «Надеемся, нам тоже удастся отстоять свои права, договоры все у нас на руках», — добавил в беседе с URA.RU предприниматель.

Компания HP приостановила деятельность в России на фоне санкций, веденных США и странами ЕС в ответ на начало спецоперации в Украине. Ранее агентство рассказало, как санкции повлияли на жизнь Тюменцев.

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Тюменские предприниматели, которые несколько лет пользовались лицензионными программами и оборудованием Hewlett-Packard, намерены выставить иск российскому представительству корпорации. О том, что ушедшая из России компания нарушила условия соглашений и договоров, URA.RU рассказал на правах анонимности бизнесмен, работающий в тюменской сфере IT. «Мы намерены судиться, хотим вернуть заплаченные деньги и компенсацию нанесенного ущерба. Лицензионные ключи перестали действовать, оборудование некому обслуживать, хотя сроки договоров еще не истекли. Получается, что мы заплатили миллионы за бесполезный мусор», — поделился с URA.RU предприниматель. По его словам, в своих исках предприниматели из Тюмени намерены опираться на общероссийскую практику: уже есть прецеденты, когда отечественные компании выигрывали суды у представительства HP. «Надеемся, нам тоже удастся отстоять свои права, договоры все у нас на руках», — добавил в беседе с URA.RU предприниматель. Компания HP приостановила деятельность в России на фоне санкций, веденных США и странами ЕС в ответ на начало спецоперации в Украине. Ранее агентство рассказало, как санкции повлияли на жизнь Тюменцев.
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