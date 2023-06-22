Тюменцы намерены судиться с крупной международной корпорацией

Тюменские предприниматели, которые несколько лет пользовались лицензионными программами и оборудованием Hewlett-Packard, намерены выставить иск российскому представительству корпорации. О том, что ушедшая из России компания нарушила условия соглашений и договоров, URA.RU рассказал на правах анонимности бизнесмен, работающий в тюменской сфере IT.
«Мы намерены судиться, хотим вернуть заплаченные деньги и компенсацию нанесенного ущерба. Лицензионные ключи перестали действовать, оборудование некому обслуживать, хотя сроки договоров еще не истекли. Получается, что мы заплатили миллионы за бесполезный мусор», — поделился с URA.RU предприниматель.
По его словам, в своих исках предприниматели из Тюмени намерены опираться на общероссийскую практику: уже есть прецеденты, когда отечественные компании выигрывали суды у представительства HP. «Надеемся, нам тоже удастся отстоять свои права, договоры все у нас на руках», — добавил в беседе с URA.RU предприниматель.
Компания HP приостановила деятельность в России на фоне санкций, веденных США и странами ЕС в ответ на начало спецоперации в Украине. Ранее агентство рассказало, как санкции повлияли на жизнь Тюменцев.
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