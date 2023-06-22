На опасном перекрестке трассы Челябинск — Курган установили светофоры. Фото

На одном из опасных перекрестков автодороги Р-254 «Иртыш» появились светофоры

23 июня 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Светофоры установили на перекрестке автодороги Р-254 и региональной дороги Фото: Илья Московец © URA.RU На 16-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» в сторону Кургана от Челябинска на одном из опасных перекрестков появились светофоры. Об этом URA.RU сообщили 23 июня в пресс-службе упрдор «Южный Урал». «В ответ на обращение в ГУ МВД по региону были установлены новые светофоры. Объект появился на 16-м километре автодороги Р-254 „Иртыш“ по маршруту Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. На оживленном перекрестке федеральной трассы и региональной дороги Петровский — Сычево — Лазурный часто происходят ДТП», — уточнили в пресс-службе. Росавтодор установил основные и дублирующие светофоры над проезжей частью. Предусмотрена дополнительная секция для поворота «налево». Есть дублирующая сигналы светофоров подсветка. Мера должна позволить избежать ДТП, которые происходят по причине выезда на встречку или главную дорогу. На светофорном объекте предусмотрена отдельная секция для поворота «налево» Фото: пресс-служба упрдор «Южный Урал» Конструкция светофора дополнительно подсвечивается Фото: пресс-служба упрдор «Южный Урал»

На 16-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» в сторону Кургана от Челябинска на одном из опасных перекрестков появились светофоры. Об этом URA.RU сообщили 23 июня в пресс-службе упрдор «Южный Урал». «В ответ на обращение в ГУ МВД по региону были установлены новые светофоры. Объект появился на 16-м километре автодороги Р-254 „Иртыш“ по маршруту Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. На оживленном перекрестке федеральной трассы и региональной дороги Петровский — Сычево — Лазурный часто происходят ДТП», — уточнили в пресс-службе. Росавтодор установил основные и дублирующие светофоры над проезжей частью. Предусмотрена дополнительная секция для поворота «налево». Есть дублирующая сигналы светофоров подсветка. Мера должна позволить избежать ДТП, которые происходят по причине выезда на встречку или главную дорогу.