25 июня 2023
24 июня 2023

Житель ХМАО пырнул приятеля ножом за его политическую позицию

© Служба новостей «URA.RU»
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Политические взгляды стали поводом для уголовного преступления Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) двое мужчин поссорились на почве политики, после чего один ударил другого ножом в районе сердца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

«В дежурную часть полиции по Пыть-Яху поступило сообщение о мужчине с ножевым ранением. Раненый пояснил, что выпивал с соседом. Между друзьями произошел конфликт на почве политических мировоззрений. Тогда подозреваемый на эмоциях выбежал от соседа, взял у себя дома нож, вернулся и нанес приятелю удар в область грудной клетки слева», — говорится в сообщении правоохранителей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) двое мужчин поссорились на почве политики, после чего один ударил другого ножом в районе сердца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре. «В дежурную часть полиции по Пыть-Яху поступило сообщение о мужчине с ножевым ранением. Раненый пояснил, что выпивал с соседом. Между друзьями произошел конфликт на почве политических мировоззрений. Тогда подозреваемый на эмоциях выбежал от соседа, взял у себя дома нож, вернулся и нанес приятелю удар в область грудной клетки слева», — говорится в сообщении правоохранителей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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