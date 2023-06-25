Житель ХМАО пырнул приятеля ножом за его политическую позицию

26 июня 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Политические взгляды стали поводом для уголовного преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пыть-Яхе (ХМАО) двое мужчин поссорились на почве политики, после чего один ударил другого ножом в районе сердца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре. «В дежурную часть полиции по Пыть-Яху поступило сообщение о мужчине с ножевым ранением. Раненый пояснил, что выпивал с соседом. Между друзьями произошел конфликт на почве политических мировоззрений. Тогда подозреваемый на эмоциях выбежал от соседа, взял у себя дома нож, вернулся и нанес приятелю удар в область грудной клетки слева», — говорится в сообщении правоохранителей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Пыть-Яхе (ХМАО) двое мужчин поссорились на почве политики, после чего один ударил другого ножом в районе сердца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре. «В дежурную часть полиции по Пыть-Яху поступило сообщение о мужчине с ножевым ранением. Раненый пояснил, что выпивал с соседом. Между друзьями произошел конфликт на почве политических мировоззрений. Тогда подозреваемый на эмоциях выбежал от соседа, взял у себя дома нож, вернулся и нанес приятелю удар в область грудной клетки слева», — говорится в сообщении правоохранителей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.