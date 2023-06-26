Куйвашев поменял расклад в борьбе за «Водоканал» Екатеринбурга

Евгений Куйвашев предоставил Алексею Орлову (на заднем плане) пространство для маневра Фото: Московец Илья © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову и министру ЖКХ Николаю Смирнову ускорить сделку по концессии екатеринбургского «Водоканала». Причем предприятие не обязательно передавать миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), рассказал URA.RU статусный областной чиновник, знакомый с итогами совещания, которое глава региона провел перед вылетом в Москву 21 июня.

Куйвашев доносил свои мысли в жесткой форме, похожей на разнос, отмечает источник. «Насколько я знаю, было сказано как можно быстрее начать хоть какую-то работу по привлечению инвестиций в „Водоканал“, обновлению его инфраструктуры. Необходимо также срочно искать дополнительные источники воды для Екатеринбурга — в частности, в Березовском» — передал месседж Куйвашева источник.

Другой собеседник — в отличие от первого, присутствовавший на совещании, — уверяет, что губернатор на самом деле не гневался. «Надо просто знать Куйвашева — когда он разносит, а когда говорит жестко, но по-доброму. Так вот это по-доброму», — поделился госслужащий.

«Команды отдавать „Водоканал“ конкретно Кочеткову не было. Просто было сказано, что нужны инвестиции», — добавил, отвечая на вопрос корреспондента, первый источник.

«Движемся дальше, ищем варианты финансирования [развития „Водоканала“]. Это и участие в федеральных программах… [Хотя] сегодня большинство регионов идет все-таки по пути привлечения частных инвестиций, кредитов… Задание от губернатора получили, работаем, — резюмировал сам Орлов. — [Говорил ли губернатор о сотрудничестве с конкретными структурами?] Нет».

Как писало URA.RU, в апреле Кочетков при поддержке Куйвашева вернул контроль над «Водоканалом» Екатеринбурга, которого его пытался лишить Орлов. Через несколько дней в мэрию пришла первая за долгое время частная концессионная инициатива — от связанной с Кочетковым питерской компании «Водные ресурсы». Она предложила инвестировать в МУП 30 миллиардов рублей с условиями получения всего имущества и гарантированного возврата средств из бюджета в течение восьми лет. Заявку чиновники отклонили, сочтя ее невыгодной для города. Спустя пару недель Орлов отстоял это решение перед Куйвашевым.

Основными конкурентами «Водных ресурсов» и Кочеткова считаются «Росводоканал» Михаила Фридмана (сооснователь «Альфа-Групп») и «Российские коммунальные системы», аффилированные с ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. На отчете перед гордумой 20 июня Орлов рассказывал, что Куйвашев общался с Вексельбергом на полях Петербургского экономического форума. Но обсуждался ли «Водоканал», неизвестно.