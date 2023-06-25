25 июня 2023

Силовики прикрыли 27 ОПГ на территории Пермского края

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В отношении участников преступных групп возбуждены уголовные дела Фото:

С января по май 2023 года сотрудники полиции пресекли работу 27 организованных преступных групп в Пермском крае. Все они специализировались на торговле наркотиками. Об этом рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Федюк во время пресс-конференции приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией.

«За пять месяцев текущего года пресечена деятельность 27 организованных преступных групп и одного преступного сообщества, в том числе сформированных по этническому принципу», — озвучил итоги работы Федюк. Он рассказал, что именно ОПГ занимаются поставкой крупных партий наркотиков в регион. При этом между преступными группами установлена жесткая конкуренция.

За пять месяцев сотрудниками полиции зарегистрировано 1845 преступлений в сфере оборота наркотиков. Изъято более 532 кг наркотических средств, почти 90% из них являются синтетическими.

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С января по май 2023 года сотрудники полиции пресекли работу 27 организованных преступных групп в Пермском крае. Все они специализировались на торговле наркотиками. Об этом рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Федюк во время пресс-конференции приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией. «За пять месяцев текущего года пресечена деятельность 27 организованных преступных групп и одного преступного сообщества, в том числе сформированных по этническому принципу», — озвучил итоги работы Федюк. Он рассказал, что именно ОПГ занимаются поставкой крупных партий наркотиков в регион. При этом между преступными группами установлена жесткая конкуренция. За пять месяцев сотрудниками полиции зарегистрировано 1845 преступлений в сфере оборота наркотиков. Изъято более 532 кг наркотических средств, почти 90% из них являются синтетическими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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