Силовики прикрыли 27 ОПГ на территории Пермского края

В отношении участников преступных групп возбуждены уголовные дела Фото: Анна Майорова © URA.RU

С января по май 2023 года сотрудники полиции пресекли работу 27 организованных преступных групп в Пермском крае. Все они специализировались на торговле наркотиками. Об этом рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Пермскому краю Андрей Федюк во время пресс-конференции приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией.

«За пять месяцев текущего года пресечена деятельность 27 организованных преступных групп и одного преступного сообщества, в том числе сформированных по этническому принципу», — озвучил итоги работы Федюк. Он рассказал, что именно ОПГ занимаются поставкой крупных партий наркотиков в регион. При этом между преступными группами установлена жесткая конкуренция.

За пять месяцев сотрудниками полиции зарегистрировано 1845 преступлений в сфере оборота наркотиков. Изъято более 532 кг наркотических средств, почти 90% из них являются синтетическими.