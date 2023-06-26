26 июня 2023

Жители Нового Уренгоя жалуются на затопленные после дождя дороги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, автомобиль в воде, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
После дождя дороги заливает водой Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) жалуются за затопленное после дождя дороги. Об этом горожане написали в соцсети «ВКонтакте».

«Доколе у нас дороги все плыть будут при каждом дожде малейшем? Вообще, будет эта проблема хоть как-то решаться? Какие-то водоотводы или еще что-то будут устанавливаться?» — спросил анонимно автор в группе «Аварийный Новый Уренгой».

Горожане поддержали автора, написав в комментариях, что подобные проблемы есть и других местах города. «Когда будет реконструкция улицы Центральная? Когда там будут откачивать воду? Там жителям нормально не проехать и не пройти!» — рассказал Денис Ковалев. «Вы так и будете прикрываться реконструкциями и капитальными ремонтами! Вы посмотрите, что творится на дорогах, чуть ливень на дорогах воды море», — добавила Алеся Цветкова.

В городском департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса горожанам ответили, что устройство водоотведения предусматривается при реконструкции и капитальном ремонте дорожной сети. «Ремонт улицы Геологоразведчиков уже начат, разбит на этапы до 2025 года. На Сибирской улице (участок на фото) есть лотки. Заявку на откачку воды можно оставить в диспетчерской УГСК», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое водители теряют номерные знаки в луже. Тогда огромную лужу сравнили с озером.

Лужи на дороге
Лужи на дороге
Фото:
Лужи после дождя
Лужи после дождя
Фото:
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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) жалуются за затопленное после дождя дороги. Об этом горожане написали в соцсети «ВКонтакте». «Доколе у нас дороги все плыть будут при каждом дожде малейшем? Вообще, будет эта проблема хоть как-то решаться? Какие-то водоотводы или еще что-то будут устанавливаться?» — спросил анонимно автор в группе «Аварийный Новый Уренгой». Горожане поддержали автора, написав в комментариях, что подобные проблемы есть и других местах города. «Когда будет реконструкция улицы Центральная? Когда там будут откачивать воду? Там жителям нормально не проехать и не пройти!» — рассказал Денис Ковалев. «Вы так и будете прикрываться реконструкциями и капитальными ремонтами! Вы посмотрите, что творится на дорогах, чуть ливень на дорогах воды море», — добавила Алеся Цветкова. В городском департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса горожанам ответили, что устройство водоотведения предусматривается при реконструкции и капитальном ремонте дорожной сети. «Ремонт улицы Геологоразведчиков уже начат, разбит на этапы до 2025 года. На Сибирской улице (участок на фото) есть лотки. Заявку на откачку воды можно оставить в диспетчерской УГСК», — уточнили там. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое водители теряют номерные знаки в луже. Тогда огромную лужу сравнили с озером.
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© Служба новостей «URA.RU»
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