Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) жалуются за затопленное после дождя дороги. Об этом горожане написали в соцсети «ВКонтакте».
«Доколе у нас дороги все плыть будут при каждом дожде малейшем? Вообще, будет эта проблема хоть как-то решаться? Какие-то водоотводы или еще что-то будут устанавливаться?» — спросил анонимно автор в группе «Аварийный Новый Уренгой».
Горожане поддержали автора, написав в комментариях, что подобные проблемы есть и других местах города. «Когда будет реконструкция улицы Центральная? Когда там будут откачивать воду? Там жителям нормально не проехать и не пройти!» — рассказал Денис Ковалев. «Вы так и будете прикрываться реконструкциями и капитальными ремонтами! Вы посмотрите, что творится на дорогах, чуть ливень на дорогах воды море», — добавила Алеся Цветкова.
В городском департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса горожанам ответили, что устройство водоотведения предусматривается при реконструкции и капитальном ремонте дорожной сети. «Ремонт улицы Геологоразведчиков уже начат, разбит на этапы до 2025 года. На Сибирской улице (участок на фото) есть лотки. Заявку на откачку воды можно оставить в диспетчерской УГСК», — уточнили там.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое водители теряют номерные знаки в луже. Тогда огромную лужу сравнили с озером.
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