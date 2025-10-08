Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) выставило на продажу особняк статского советника Миллера в Екатеринбурге на улице Шейнкмана, 18. Объект оценили в 13,9 млн рублей, однако его восстановление обойдется в 10 раз больше. Это следует из сведений о лоте на сайте торгов РФ.
«Продажа изъятого имущества — жилого дома (объект, поврежденный в результате ненадлежащей эксплуатации. Степень сохранности — 25%)», — говорится в описании лота. Двухэтажное здание в 563,8 «квадрата» является объектом культурного наследия, но признано аварийным.
Несмотря на начальную цену особняка, его восстановление, согласно подготовленному отчету, обойдется новому хозяину в 125,9 млн рублей. Шаг аукциона установили в 139,6 тысячи рублей.
Здание построено в середине 19 века. У него было несколько владельцев. В 90-е власти передали особняк Духовному управлению мусульман Свердловской области, но денег на реконструкцию не было, и в 2018-м его попытались изъять для продажи. Тогда сделать это не получилось, а в 2025-м суд принял решение изъять постройку.
