Победительница «Мисс Екатеринбург — 2016» и бывшая помощница экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) Елизавета Аниховская родила ребенка. Радостной новостью девушка поделилась в своих соцсетях. Мальчик родился в день рождения президента России Владимира Путина — 7 октября.
«Дорогие, сегодня родился наш долгожданный сын! Пишу и не верю, катятся слезы... Мы пока восстанавливаемся и приходим в себя, скоро вернусь. Мы не скажем, что любим нашу страну, но знаки будут», — написала Елизавета и прикрепила фотографию из палаты, где сверху наложила скриншот с информацией о дате рождения главы государства.
Аниховская вышла замуж в 2024 году за хоккеиста «Адмирала» Александра Коннова. Свадьба прошла в особняке Мясникова в центре Санкт-Петербурга.
Известно, что помимо победы в конкурсе красоты, в 2016 году Аниховская была помощницей Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом), где каждую неделю вела прием и первой узнавала о проблемах екатеринбуржцев. Кроме этого, девушка была финалисткой шоу «План Б», где боролась за сердце юмориста Тимура Батрутдинова.
*Евгений Ройзман признан иностранным агентом в РФ
