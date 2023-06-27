У свердловчанки, которую пенсионер на «Волге» придавил к стене, сломаны ноги. Фото

28 июня 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Женщина шла по тротуару и не успела отскочить от наехавшей на нее «Волги» Фото: Московец Илья © URA.RU У жительницы поселка Лесной (Свердловская область), которую 72-летний водитель «Волги» придавил к стене, оказались переломаны обе ноги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «У женщины переломы ног, травматический шок», — рассказали в ведомстве. Авария произошла возле торгового центра «911» в Лесном 27 июня около 18:00 часов. Автомобиль «Волга» под управлением водителя 1950 года рождения выехал на тротуар и придавил девушку к стене. Очевидцы предполагают, что у машины могли отказать тормоза. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушке оказали помощь Фото: telegram-канал «В Лесном»

У жительницы поселка Лесной (Свердловская область), которую 72-летний водитель «Волги» придавил к стене, оказались переломаны обе ноги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «У женщины переломы ног, травматический шок», — рассказали в ведомстве. Авария произошла возле торгового центра «911» в Лесном 27 июня около 18:00 часов. Автомобиль «Волга» под управлением водителя 1950 года рождения выехал на тротуар и придавил девушку к стене. Очевидцы предполагают, что у машины могли отказать тормоза.