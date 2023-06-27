27 июня 2023

У свердловчанки, которую пенсионер на «Волге» придавил к стене, сломаны ноги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина шла по тротуару и не успела отскочить от наехавшей на нее «Волги» Фото:

У жительницы поселка Лесной (Свердловская область), которую 72-летний водитель «Волги» придавил к стене, оказались переломаны обе ноги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«У женщины переломы ног, травматический шок», — рассказали в ведомстве. Авария произошла возле торгового центра «911» в Лесном 27 июня около 18:00 часов. Автомобиль «Волга» под управлением водителя 1950 года рождения выехал на тротуар и придавил девушку к стене. Очевидцы предполагают, что у машины могли отказать тормоза.

Очевидцы вызвали скорую помощь, девушке оказали помощь
Очевидцы вызвали скорую помощь, девушке оказали помощь
Фото:

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У жительницы поселка Лесной (Свердловская область), которую 72-летний водитель «Волги» придавил к стене, оказались переломаны обе ноги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «У женщины переломы ног, травматический шок», — рассказали в ведомстве. Авария произошла возле торгового центра «911» в Лесном 27 июня около 18:00 часов. Автомобиль «Волга» под управлением водителя 1950 года рождения выехал на тротуар и придавил девушку к стене. Очевидцы предполагают, что у машины могли отказать тормоза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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