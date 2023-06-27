В Пермском крае в результате ДТП на трассе погиб пенсионер

По факту ДТП проводится проверка
В Пермском крае в результате ДТП на трассе погиб 78-летний мужчина. По предварительным данным, пенсионер, находясь за рулем автомобиля, не уступил дорогу иномарке.
«По дороге Краснокамск-Стряпунята-Екимята двигался автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 78-летний пенсионер. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу автомобилю Toyota Land Cruiser, которым управлял 65-летний водитель», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на ГИБДД по Пермскому краю.
В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ погиб. По факту ДТП проводится проверка.
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