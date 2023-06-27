27 июня 2023

В Пермском крае в результате ДТП на трассе погиб пенсионер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
По факту ДТП проводится проверка Фото:

В Пермском крае в результате ДТП на трассе погиб 78-летний мужчина. По предварительным данным, пенсионер, находясь за рулем автомобиля, не уступил дорогу иномарке.

«По дороге Краснокамск-Стряпунята-Екимята двигался автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 78-летний пенсионер. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу автомобилю Toyota Land Cruiser, которым управлял 65-летний водитель», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на ГИБДД по Пермскому краю.

В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ погиб. По факту ДТП проводится проверка.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае в результате ДТП на трассе погиб 78-летний мужчина. По предварительным данным, пенсионер, находясь за рулем автомобиля, не уступил дорогу иномарке. «По дороге Краснокамск-Стряпунята-Екимята двигался автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 78-летний пенсионер. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу автомобилю Toyota Land Cruiser, которым управлял 65-летний водитель», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на ГИБДД по Пермскому краю. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ погиб. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...