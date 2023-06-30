Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прибыл в Сосьву, чтобы проконтролировать, как идет строительство домов для погорельцев. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.
«Евгений Куйвашев продолжает лично контролировать, как решается вопрос с жильем погорельцев на севере области. С утра губернатор работает в Сосьве, где первым делом оценил ход строительства многоквартирного дома», — сообщили в ДИП Свердловской области. В Сосьве рабочие завершают строительство второго этажа многоквартирного дома и начинают строить третий.
Ранее URA.RU сообщало, что строители завершили ремонт в двух многоквартирных домах в поселке Сосьва, где весной произошел крупный пожар. Тогда огонь уничтожил множество частных домов в поселке. По поручению президента РФ Владимира Путина восстановление жилой инфраструктуры Сосьвы должно завершиться к осени.
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