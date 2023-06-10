10 июня 2023

В Сосьве восстановили два многоквартирных дома после крупного пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры-ячейки в Доме Гинзбурга. Екатеринбург, конструктивизм, ремонт, ячейка эф
В Сосьве отремонтировали дома на улицах Виктора Романова и Щелканова Фото:

Строители завершили ремонт в двух многоквартирных домах в поселке Сосьва, где весной произошел крупный пожар. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП).

«Ремонт двух жилых зданий в Сосьве закончен в срок. Строители восстанавливали дома по улице Виктора Романова, 147 и Щелканова, 138», — пишет ДИП в telegram-канале.

В доме по улице Виктора Романова в квартирах и подъездах установили новые пластиковые ламинированные рамы. В доме на Щелканова обновили крышу и утеплили чердак. Строители продолжают восстанавливать еще три многоквартирных дома в поселке.

Крупный пожар частично уничтожил огнем поселок Сосьва. Для жителей, оставшихся без крова, возводят дома. Первые 14 домов планируется возвести уже в течение июня, анонсировали в компании ЛСР 29 мая. По поручению президента РФ Владимира Путина восстановление жилой инфраструктуры Сосьвы должно завершиться к осени.

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Строители завершили ремонт в двух многоквартирных домах в поселке Сосьва, где весной произошел крупный пожар. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП). «Ремонт двух жилых зданий в Сосьве закончен в срок. Строители восстанавливали дома по улице Виктора Романова, 147 и Щелканова, 138», — пишет ДИП в telegram-канале. В доме по улице Виктора Романова в квартирах и подъездах установили новые пластиковые ламинированные рамы. В доме на Щелканова обновили крышу и утеплили чердак. Строители продолжают восстанавливать еще три многоквартирных дома в поселке. Крупный пожар частично уничтожил огнем поселок Сосьва. Для жителей, оставшихся без крова, возводят дома. Первые 14 домов планируется возвести уже в течение июня, анонсировали в компании ЛСР 29 мая. По поручению президента РФ Владимира Путина восстановление жилой инфраструктуры Сосьвы должно завершиться к осени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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