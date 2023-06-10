В Сосьве отремонтировали дома на улицах Виктора Романова и Щелканова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Строители завершили ремонт в двух многоквартирных домах в поселке Сосьва, где весной произошел крупный пожар. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области (ДИП).

«Ремонт двух жилых зданий в Сосьве закончен в срок. Строители восстанавливали дома по улице Виктора Романова, 147 и Щелканова, 138», — пишет ДИП в telegram-канале.

В доме по улице Виктора Романова в квартирах и подъездах установили новые пластиковые ламинированные рамы. В доме на Щелканова обновили крышу и утеплили чердак. Строители продолжают восстанавливать еще три многоквартирных дома в поселке.

Крупный пожар частично уничтожил огнем поселок Сосьва. Для жителей, оставшихся без крова, возводят дома. Первые 14 домов планируется возвести уже в течение июня, анонсировали в компании ЛСР 29 мая. По поручению президента РФ Владимира Путина восстановление жилой инфраструктуры Сосьвы должно завершиться к осени.