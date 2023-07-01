В Перми общественники нашли опасные для детей батуты у здания, где заседают депутаты

Батуты у здания заксобрания могут сделать из ребенка инвалида, уверены общественники Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми общественники обратили внимание городских властей на опасные для детей батуты у здания краевого заксобрания. Об этом представители регионального отделения Народного фронта рассказали в соцсети.

«В очередной раз мы осмотрели батуты на детской площадке перед зданием Заксобрания Пермского края. Власти города их неоднократно ремонтировали, но они по-прежнему продолжают представлять угрозу жизни и здоровью детей», — написали фронтовики в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По мнению общественников, дети на таких батутах могут пораниться о металлические пружины. Фронтовики считают, что если ребенок неосторожно прыгнет на опасный батут, то может стать инвалидом.

Чиновники заявляли, как отмечается в посте, что батуты рвутся из-за взрослых, которые компаниями прыгают на них. Однако по словам фронтовиков, они не заметили на площадке с батутами ни одной таблички с ограничениями по весу и возрасту. «Призываем власти Перми вновь отремонтировать батуты, сделать их прочными и обязательно установить табличку с правилами их использования», — написали в посте представители краевого Народного фронта.

Ранее активисты Общероссийского народного фронта обнаружили в Перми опасные детские площадки. Некоторые из них выглядят словно места для наказания провинившихся, отмечают в президентском движении.