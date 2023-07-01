Губернатор Комарова подписала закон о выделении земли участникам СВО

02 июля 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Комарова подчеркнула важность поддержки участников СВО и их семей Фото: Алексей Андронов © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала закон, дающий право участникам СВО и членам их семей получить бесплатно земельный участок. Об этом сообщает глава Югры. «Правительство Югры разработало инициативу, депутаты думы ее поддержали, и сегодня я подписала окружной закон об установлении возможности однократного бесплатного получения земельных участков участникам специальной военной операции, членам их семей», — передает слова Комаровой правительство ХМАО на официальном сайте. О подписании закона глава региона сообщила в рамках встречи с семьями военнослужащих участников специальной военной операции и ветеранами боевых действий в Ханты-Мансийске. На мероприятии были вручены благодарственные письма губернатора Югры участникам СВО из батальона «Барс» за решительные действия в ходе выполнения боевых задач. Ранее URA.RU сообщало, что участники спецоперации из ХМАО смогут бесплатно получить земельные участки. Претендовать на землю смогут члены семей военнослужащих, погибших или получивших увечья.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала закон, дающий право участникам СВО и членам их семей получить бесплатно земельный участок. Об этом сообщает глава Югры. «Правительство Югры разработало инициативу, депутаты думы ее поддержали, и сегодня я подписала окружной закон об установлении возможности однократного бесплатного получения земельных участков участникам специальной военной операции, членам их семей», — передает слова Комаровой правительство ХМАО на официальном сайте. О подписании закона глава региона сообщила в рамках встречи с семьями военнослужащих участников специальной военной операции и ветеранами боевых действий в Ханты-Мансийске. На мероприятии были вручены благодарственные письма губернатора Югры участникам СВО из батальона «Барс» за решительные действия в ходе выполнения боевых задач. Ранее URA.RU сообщало, что участники спецоперации из ХМАО смогут бесплатно получить земельные участки. Претендовать на землю смогут члены семей военнослужащих, погибших или получивших увечья.