01 июля 2023
30 июня 2023

Губернатор Комарова подписала закон о выделении земли участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет-послание губернатора ХМАО Комаровой Н.В. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Комарова подчеркнула важность поддержки участников СВО и их семей Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала закон, дающий право участникам СВО и членам их семей получить бесплатно земельный участок. Об этом сообщает глава Югры.

«Правительство Югры разработало инициативу, депутаты думы ее поддержали, и сегодня я подписала окружной закон об установлении возможности однократного бесплатного получения земельных участков участникам специальной военной операции, членам их семей», — передает слова Комаровой правительство ХМАО на официальном сайте.

О подписании закона глава региона сообщила в рамках встречи с семьями военнослужащих участников специальной военной операции и ветеранами боевых действий в Ханты-Мансийске. На мероприятии были вручены благодарственные письма губернатора Югры участникам СВО из батальона «Барс» за решительные действия в ходе выполнения боевых задач.

Ранее URA.RU сообщало, что участники спецоперации из ХМАО смогут бесплатно получить земельные участки. Претендовать на землю смогут члены семей военнослужащих, погибших или получивших увечья.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала закон, дающий право участникам СВО и членам их семей получить бесплатно земельный участок. Об этом сообщает глава Югры. «Правительство Югры разработало инициативу, депутаты думы ее поддержали, и сегодня я подписала окружной закон об установлении возможности однократного бесплатного получения земельных участков участникам специальной военной операции, членам их семей», — передает слова Комаровой правительство ХМАО на официальном сайте. О подписании закона глава региона сообщила в рамках встречи с семьями военнослужащих участников специальной военной операции и ветеранами боевых действий в Ханты-Мансийске. На мероприятии были вручены благодарственные письма губернатора Югры участникам СВО из батальона «Барс» за решительные действия в ходе выполнения боевых задач. Ранее URA.RU сообщало, что участники спецоперации из ХМАО смогут бесплатно получить земельные участки. Претендовать на землю смогут члены семей военнослужащих, погибших или получивших увечья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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