Губернатор Комарова подписала закон о выделении земли участникам СВО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала закон, дающий право участникам СВО и членам их семей получить бесплатно земельный участок. Об этом сообщает глава Югры.
«Правительство Югры разработало инициативу, депутаты думы ее поддержали, и сегодня я подписала окружной закон об установлении возможности однократного бесплатного получения земельных участков участникам специальной военной операции, членам их семей», — передает слова Комаровой правительство ХМАО на официальном сайте.
О подписании закона глава региона сообщила в рамках встречи с семьями военнослужащих участников специальной военной операции и ветеранами боевых действий в Ханты-Мансийске. На мероприятии были вручены благодарственные письма губернатора Югры участникам СВО из батальона «Барс» за решительные действия в ходе выполнения боевых задач.
Ранее URA.RU сообщало, что участники спецоперации из ХМАО смогут бесплатно получить земельные участки. Претендовать на землю смогут члены семей военнослужащих, погибших или получивших увечья.
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