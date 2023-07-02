Клава Кока стала амбассадором автомобильного бренда. Видео

Певица Клава Кока стала амбассадором автомобильной марки Omoda

03 июля 2023 в 03:11 Размер текста - 17 +

Клава Кока — амбассадор автомобильной марки Omoda Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская поп-звезда Клава Кока (Клавдия Высокова) стала амбассадором автомобильной марки из Китая Omoda. Об этом певица рассказала в своих соцсетях. «Я теперь амбассадор автомобильного бренда Omoda. Так что… кого подвезти?», — поделилась Кока на своей странице «Вконтакте». Автомобиль Omoda является суббрендом китайского автогиганта Chery. В России бренд представлен двумя моделями — седаном S5 и кроссовером C5.

Российская поп-звезда Клава Кока (Клавдия Высокова) стала амбассадором автомобильной марки из Китая Omoda. Об этом певица рассказала в своих соцсетях. «Я теперь амбассадор автомобильного бренда Omoda. Так что… кого подвезти?», — поделилась Кока на своей странице «Вконтакте». Автомобиль Omoda является суббрендом китайского автогиганта Chery. В России бренд представлен двумя моделями — седаном S5 и кроссовером C5.