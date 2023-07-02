02 июля 2023

Клава Кока стала амбассадором автомобильного бренда. Видео

Певица Клава Кока стала амбассадором автомобильной марки Omoda
© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока — амбассадор автомобильной марки Omoda Фото:

Российская поп-звезда Клава Кока (Клавдия Высокова) стала амбассадором автомобильной марки из Китая Omoda. Об этом певица рассказала в своих соцсетях.

«Я теперь амбассадор автомобильного бренда Omoda. Так что… кого подвезти?», — поделилась Кока на своей странице «Вконтакте».

Автомобиль Omoda является суббрендом китайского автогиганта Chery. В России бренд представлен двумя моделями — седаном S5 и кроссовером C5.

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Российская поп-звезда Клава Кока (Клавдия Высокова) стала амбассадором автомобильной марки из Китая Omoda. Об этом певица рассказала в своих соцсетях. «Я теперь амбассадор автомобильного бренда Omoda. Так что… кого подвезти?», — поделилась Кока на своей странице «Вконтакте». Автомобиль Omoda является суббрендом китайского автогиганта Chery. В России бренд представлен двумя моделями — седаном S5 и кроссовером C5.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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