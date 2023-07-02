Клава Кока — амбассадор автомобильной марки Omoda
Российская поп-звезда Клава Кока (Клавдия Высокова) стала амбассадором автомобильной марки из Китая Omoda. Об этом певица рассказала в своих соцсетях.
«Я теперь амбассадор автомобильного бренда Omoda. Так что… кого подвезти?», — поделилась Кока на своей странице «Вконтакте».
Автомобиль Omoda является суббрендом китайского автогиганта Chery. В России бренд представлен двумя моделями — седаном S5 и кроссовером C5.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.