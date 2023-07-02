В свердловском городе полицейские проведут рейд по профилактике преступлений в семьях

03 июля 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

ОПМ «Быт» пройдет в Новоуральском городском округе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории Новоуральского городского округа с 3 по 10 июля полиция проведет оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) по выявлению и предупреждению преступлений в неблагополучных семьях. Об этом сообщили в полиции Новоуральска. «Целью ОПМ „Быт“ является предупреждение тяжких преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых отношений. Активизация работы по выявлению и постановке на учет лиц, допускающих правонарушения в быту, состоящих на учете в медицинских учреждениях за злоупотребление спиртным и представляющих опасность для окружающих», — рассказали на странице «Полиция Новоуральска» соцсети «Вконтакте». Особое внимание полицейские уделят семьям, в которых не занимаются воспитанием детей. «Выявление и постановка на учет лиц, где родители злоупотребляют спиртными напитками, не занимаются воспитаем несовершеннолетних детей и допускают жестокое обращение с ними», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о проведении полицейскими Туринского ГО оперативно профилактических мероприятий по выявлению граждан не оплативших административные штрафы. Рейд пройдет в период с 3 по 7 июля.

На территории Новоуральского городского округа с 3 по 10 июля полиция проведет оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) по выявлению и предупреждению преступлений в неблагополучных семьях. Об этом сообщили в полиции Новоуральска. «Целью ОПМ „Быт“ является предупреждение тяжких преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых отношений. Активизация работы по выявлению и постановке на учет лиц, допускающих правонарушения в быту, состоящих на учете в медицинских учреждениях за злоупотребление спиртным и представляющих опасность для окружающих», — рассказали на странице «Полиция Новоуральска» соцсети «Вконтакте». Особое внимание полицейские уделят семьям, в которых не занимаются воспитанием детей. «Выявление и постановка на учет лиц, где родители злоупотребляют спиртными напитками, не занимаются воспитаем несовершеннолетних детей и допускают жестокое обращение с ними», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о проведении полицейскими Туринского ГО оперативно профилактических мероприятий по выявлению граждан не оплативших административные штрафы. Рейд пройдет в период с 3 по 7 июля.