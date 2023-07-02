02 июля 2023

В свердловском городе полицейские проведут рейд по профилактике преступлений в семьях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сороковой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, полиция, визовский пляж, полицейский рейд
ОПМ «Быт» пройдет в Новоуральском городском округе Фото:

На территории Новоуральского городского округа с 3 по 10 июля полиция проведет оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) по выявлению и предупреждению преступлений в неблагополучных семьях. Об этом сообщили в полиции Новоуральска.

«Целью ОПМ „Быт“ является предупреждение тяжких преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых отношений. Активизация работы по выявлению и постановке на учет лиц, допускающих правонарушения в быту, состоящих на учете в медицинских учреждениях за злоупотребление спиртным и представляющих опасность для окружающих», — рассказали на странице «Полиция Новоуральска» соцсети «Вконтакте».

Особое внимание полицейские уделят семьям, в которых не занимаются воспитанием детей. «Выявление и постановка на учет лиц, где родители злоупотребляют спиртными напитками, не занимаются воспитаем несовершеннолетних детей и допускают жестокое обращение с ними», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о проведении полицейскими Туринского ГО оперативно профилактических мероприятий по выявлению граждан не оплативших административные штрафы. Рейд пройдет в период с 3 по 7 июля.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Новоуральского городского округа с 3 по 10 июля полиция проведет оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) по выявлению и предупреждению преступлений в неблагополучных семьях. Об этом сообщили в полиции Новоуральска. «Целью ОПМ „Быт“ является предупреждение тяжких преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых отношений. Активизация работы по выявлению и постановке на учет лиц, допускающих правонарушения в быту, состоящих на учете в медицинских учреждениях за злоупотребление спиртным и представляющих опасность для окружающих», — рассказали на странице «Полиция Новоуральска» соцсети «Вконтакте». Особое внимание полицейские уделят семьям, в которых не занимаются воспитанием детей. «Выявление и постановка на учет лиц, где родители злоупотребляют спиртными напитками, не занимаются воспитаем несовершеннолетних детей и допускают жестокое обращение с ними», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о проведении полицейскими Туринского ГО оперативно профилактических мероприятий по выявлению граждан не оплативших административные штрафы. Рейд пройдет в период с 3 по 7 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...