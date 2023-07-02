В фонде Путина заступились за участницу СВО из ХМАО, не получившую соцвыплату

03 июля 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Югорчанка уехала медиком в Донбасс в 2015 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госфонд «Защитники отечества» помогает участнице специальной военной операции из ХМАО получить социальную выплату, которую ей забыли начислить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе центра. «Женщина вернулась в ХМАО для восстановления после ранения. В фонд обратился ее друг, который сообщил о том, что она была ранена при проведении СВО и ей нужна помощь. Когда наши сотрудники начали с ней работу, то выяснили, что югорчанке не была начислена социальная выплата. Фонд помогает ей решить этот вопрос. Сама женщина о существовании нашей организации не знала, пока с ней не связался координатор», — сообщили в фонде. Как рассказали в фонде, женщина участвует в боевых действиях с 2015 года. Была ранена, но после восстановления вновь отправилась на Донбасс. После начала СВО подписала контракт с Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО откроют новые центры помощи ветеранам СВО. В Сургуте и Нефтеюганске откроют два новых представительства помощи ветеранам СВО от фонда «Защитники Отечества». Государственный Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Организация на бесплатной основе оказывает медицинскую, медико-психологическую, психологическую, социальную, юридическую помощь участникам СВО и их семьям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госфонд «Защитники отечества» помогает участнице специальной военной операции из ХМАО получить социальную выплату, которую ей забыли начислить. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе центра. «Женщина вернулась в ХМАО для восстановления после ранения. В фонд обратился ее друг, который сообщил о том, что она была ранена при проведении СВО и ей нужна помощь. Когда наши сотрудники начали с ней работу, то выяснили, что югорчанке не была начислена социальная выплата. Фонд помогает ей решить этот вопрос. Сама женщина о существовании нашей организации не знала, пока с ней не связался координатор», — сообщили в фонде. Как рассказали в фонде, женщина участвует в боевых действиях с 2015 года. Была ранена, но после восстановления вновь отправилась на Донбасс. После начала СВО подписала контракт с Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО откроют новые центры помощи ветеранам СВО. В Сургуте и Нефтеюганске откроют два новых представительства помощи ветеранам СВО от фонда «Защитники Отечества». Государственный Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Организация на бесплатной основе оказывает медицинскую, медико-психологическую, психологическую, социальную, юридическую помощь участникам СВО и их семьям.