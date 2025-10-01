Уехавший из России трансгендер*-блогер Петров оставил долгов почти на миллион рублей

Известный бьюти-блогер Андрей Петров, покинувший Россию, оставил на родине неоплаченные долги на сумму свыше 800 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство РИА Новости (РИАН) со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов и судебные документы. В их числе значатся штрафы за пропаганду ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена в РФ) и дискредитацию Вооруженных сил РФ.
«Уехавший из России бьюти-блогер Андрей Петров (также известный как Милена Петрова) оставил в РФ долги более чем на 800 тысяч рублей, в том числе по штрафам за пропаганду ЛГБТ* и дискредитацию ВС», — сказано в материале. Он опубликован на сайте РИАН.
В документах службы судебных приставов отмечается, что в период с 2024 по 2025 год в отношении Петрова было возбуждено девять исполнительных производств. В частности, в апреле 2024 года было открыто производство о взыскании с Петрова 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, заявленного как самостоятельное требование. Как следует из судебных материалов, данное исполнительное производство инициировано на основании исполнительного листа, выданного Таганским районным судом Москвы по иску Алены Водонаевой к блогеру. По информации РИАН, Петров не более полутора лет не выплачивает эту сумму экс-участнице шоу «Дом 2».
Также в апреле и сентябре текущего года в отношении бьюти-блогера были возбуждены два исполнительных производства по административным делам, решения по которым принял Тверской районный суд Москвы. Согласно материалам суда, оба производства связаны с делами о «пропаганде ЛГБТ*». В общей сложности с блогера по этим штрафам взыскивается 400 тысяч рублей.
Согласно материалам суда, Тверской районный суд Москвы дважды привлек блогера к административной ответственности за действия, связанные с дискредитацией ВС РФ, и выдал соответствующие исполнительные листы. На основании этих документов в отношении Петрова были открыты два исполнительных производства на общую сумму 90 тысяч рублей. Кроме того, у блогера имеется задолженность в размере двух тысяч рублей по другому исполнительному производству.
Кроме того, в январе в отношении Петрова было инициировано дело о взыскании иных имущественных требований в пользу физических и юридических лиц. Однако уже в апреле производство было прекращено на основании статьи, предусматривающей отсутствие у должника имущества, подлежащего взысканию.
Помимо этого, приставы ГМУ ФССП РФ, в чьем ведении находятся исполнительные производства повышенной значимости, осуществляют взыскание с Петрова задолженности по налоговым обязательствам и сборам, а также начисленных пеней на сумму 109 тысяч рублей и исполнительского сбора в размере 5,8 тысячи рублей за несвоевременное исполнение долговых обязательств.
Судя по последним фотографиям блогера, он находится в Аргентине. Об этом следует из информации о геолокации, размещенной у него в соцсетях.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации
