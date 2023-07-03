Власти ХМАО составят списки «неблагонадежных чиновников». В них включат госслужащих, отказавшихся отправлять зарплату в поддержку югорской гуманитарной миссии на СВО, сообщает источник URA.RU в окружном политическом истеблишменте.
«Руководителей подразделений поставили перед необходимостью вести учет всех отказников и вызывать их на личные беседы, чтобы переубедить и выяснить мотивы. Списки будут переданы внутриполу и, по слухам, смогут повлиять на карьерный рост „неблагонадежных“», — сообщает инсайдер.
По словам собеседника агентства, тех госслужащих кто добровольно согласится перечислить Гумкорпусу зарплату, тоже внесут в списки. Их предлагается поощрять, но как именно, остается на усмотрении начальства. «При этом, руководители подразделений, согласно директиве, обязаны перечислить средства», — добавил инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать директиву. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что чиновников ХМАО обязали перечислять зарплату на нужды Гумкорпуса. Средства должны быть направлены на сохранение гуманитарной миссии в Донбассе.
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