03 июля 2023

Власти ХМАО составят списки неблагонадежных чиновников. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета депутатов Центрального района. Челябинск, список для голосования
В список включат отказавшихся переводить зарплату Гумкорпусу Фото:

Власти ХМАО составят списки «неблагонадежных чиновников». В них включат госслужащих, отказавшихся отправлять зарплату в поддержку югорской гуманитарной миссии на СВО, сообщает источник URA.RU в окружном политическом истеблишменте.

«Руководителей подразделений поставили перед необходимостью вести учет всех отказников и вызывать их на личные беседы, чтобы переубедить и выяснить мотивы. Списки будут переданы внутриполу и, по слухам, смогут повлиять на карьерный рост „неблагонадежных“», — сообщает инсайдер.

По словам собеседника агентства, тех госслужащих кто добровольно согласится перечислить Гумкорпусу зарплату, тоже внесут в списки. Их предлагается поощрять, но как именно, остается на усмотрении начальства. «При этом, руководители подразделений, согласно директиве, обязаны перечислить средства», — добавил инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать директиву. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что чиновников ХМАО обязали перечислять зарплату на нужды Гумкорпуса. Средства должны быть направлены на сохранение гуманитарной миссии в Донбассе.

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Власти ХМАО составят списки «неблагонадежных чиновников». В них включат госслужащих, отказавшихся отправлять зарплату в поддержку югорской гуманитарной миссии на СВО, сообщает источник URA.RU в окружном политическом истеблишменте. «Руководителей подразделений поставили перед необходимостью вести учет всех отказников и вызывать их на личные беседы, чтобы переубедить и выяснить мотивы. Списки будут переданы внутриполу и, по слухам, смогут повлиять на карьерный рост „неблагонадежных“», — сообщает инсайдер. По словам собеседника агентства, тех госслужащих кто добровольно согласится перечислить Гумкорпусу зарплату, тоже внесут в списки. Их предлагается поощрять, но как именно, остается на усмотрении начальства. «При этом, руководители подразделений, согласно директиве, обязаны перечислить средства», — добавил инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать директиву. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что чиновников ХМАО обязали перечислять зарплату на нужды Гумкорпуса. Средства должны быть направлены на сохранение гуманитарной миссии в Донбассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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