Уральский шахматный центр в Екатеринбурге передали свердловскому правительству и там начинается ремонт. Вскоре это место станет точкой притяжение спортсменов со всего мира. Об этом сообщает регинальный департамент информполитики.
«Мы присутствуем в начале пути реконструкции объекта. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева и при участии компании „Сима-ленд“ был сделан этот проект. Подрядчиком является „Юнивестстрой“, который уже работал на объектах культурного наследия», — заявил региональный министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт. По его словам, в отремонтированном здании будут проводиться масштабные соревнования.
В начале следующей недели подрядчик получит разрешение на строительные работы, а реконструкцию центра завершат в 2025 году. В нем появятся учебные кабинеты, музей, а обучаться здесь будет около 350 детей. «В реализации проекта создания Центрального Дома шахматистов Урала очень помогли многократный чемпион мира, депутат Государственной Думы, председатель Попечительского совета ФШСО Анатолий Карпов и президент областной федерации шахмат Андрей Симановский», — сообщил исполнительный директор федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.
Напомним, что соглашение о создании Уральского шахматного центра между свердловским правительством и федерацией шахмат подписали в 2019 году. Новый центр появится на пересечении улиц Малышева, 58 и Горького, 37. Здание реконструируют за 212 миллионов рублей.
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