05 июля 2023

Любимова похвасталась Путину реконструкцией храма Александра Невского в Челябинске

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Александро-Невский собор в Челябинске открыт после реконструкции Фото:

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала президенту Владимиру Путину о том, что в Челябинске завершилась реконструкция храма Александра Невского. Как сообщает пресс-служба главы государства, это было озвучено на встрече, где обсуждалась реализация реставрационных проектов в ряде регионов.

«Хочется сказать об огромном Александро-Невском соборе в Челябинске, который на одну тысячу квадратных метров. Большой, очень красивый храм, который открыт для челябинцев после большой реставрации. Это стало большим праздником», — цитирует пресс-служба Любимову.

Челябинский храм Александра Невского построен в начале XX века по проекту Александра Померанцева, архитектора с мировой известностью. В советские годы в здании церкви располагались газетный цех, склад военного имущества, планетарий, шахматная школа, концертный зал. Сейчас храм возвращен Русской православной церкви. Восстановлением храма занималось АО «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. Главный крест и купол храма освятил митрополит Челябинский и Миасский Алексей 4 декабря 2022 года.

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Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала президенту Владимиру Путину о том, что в Челябинске завершилась реконструкция храма Александра Невского. Как сообщает пресс-служба главы государства, это было озвучено на встрече, где обсуждалась реализация реставрационных проектов в ряде регионов. «Хочется сказать об огромном Александро-Невском соборе в Челябинске, который на одну тысячу квадратных метров. Большой, очень красивый храм, который открыт для челябинцев после большой реставрации. Это стало большим праздником», — цитирует пресс-служба Любимову. Челябинский храм Александра Невского построен в начале XX века по проекту Александра Померанцева, архитектора с мировой известностью. В советские годы в здании церкви располагались газетный цех, склад военного имущества, планетарий, шахматная школа, концертный зал. Сейчас храм возвращен Русской православной церкви. Восстановлением храма занималось АО «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. Главный крест и купол храма освятил митрополит Челябинский и Миасский Алексей 4 декабря 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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