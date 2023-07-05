Любимова похвасталась Путину реконструкцией храма Александра Невского в Челябинске

06 июля 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Александро-Невский собор в Челябинске открыт после реконструкции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала президенту Владимиру Путину о том, что в Челябинске завершилась реконструкция храма Александра Невского. Как сообщает пресс-служба главы государства, это было озвучено на встрече, где обсуждалась реализация реставрационных проектов в ряде регионов. «Хочется сказать об огромном Александро-Невском соборе в Челябинске, который на одну тысячу квадратных метров. Большой, очень красивый храм, который открыт для челябинцев после большой реставрации. Это стало большим праздником», — цитирует пресс-служба Любимову. Челябинский храм Александра Невского построен в начале XX века по проекту Александра Померанцева, архитектора с мировой известностью. В советские годы в здании церкви располагались газетный цех, склад военного имущества, планетарий, шахматная школа, концертный зал. Сейчас храм возвращен Русской православной церкви. Восстановлением храма занималось АО «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. Главный крест и купол храма освятил митрополит Челябинский и Миасский Алексей 4 декабря 2022 года.

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала президенту Владимиру Путину о том, что в Челябинске завершилась реконструкция храма Александра Невского. Как сообщает пресс-служба главы государства, это было озвучено на встрече, где обсуждалась реализация реставрационных проектов в ряде регионов. «Хочется сказать об огромном Александро-Невском соборе в Челябинске, который на одну тысячу квадратных метров. Большой, очень красивый храм, который открыт для челябинцев после большой реставрации. Это стало большим праздником», — цитирует пресс-служба Любимову. Челябинский храм Александра Невского построен в начале XX века по проекту Александра Померанцева, архитектора с мировой известностью. В советские годы в здании церкви располагались газетный цех, склад военного имущества, планетарий, шахматная школа, концертный зал. Сейчас храм возвращен Русской православной церкви. Восстановлением храма занималось АО «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. Главный крест и купол храма освятил митрополит Челябинский и Миасский Алексей 4 декабря 2022 года.