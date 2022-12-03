В Челябинске освятили главный крест и купол храма на Алом поле

Освящение состоялось в день, когда верующие отмечают одни из главных церковных праздников — Введение Богородицы во храм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Митрополит Челябинский и Миасский Алексей 4 декабря совершил освящение главного креста и купола для Александро-Невского храма в Челябинске. Об этом сообщают соцсети.

«Сегодня мы освятили тринадцатый купол и крест для этого храма. Предыдущие двенадцать символизируют двенадцать апостолов, а сегодняшний, тринадцатый, — самого Христа Спасителя. Дай Бог, чтобы дело, которое делают отец Борис Кривоногов и его помощники, послужило духовному пробуждению Челябинска, его жителей», — приводит слова митрополит Алексий челябинская епархия на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Освящение состоялось в день, когда верующие отмечают одни из главных церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Митрополит призвал верующих молиться, творить добрые дела и проповедовать Евангелие.

Храм Александра Невского в Челябинске был построен в начале XX века по проекту Александра Померанцева, архитектора с мировым именем. В советский период церковь у верующих отняли, в ней располагался газетный цех, склад военного имущества, планетарий, шахматная школа, концертный зал. Сейчас храм возвращен Церкви. В течение последних трех лет его восстановлением занимается АО «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга.