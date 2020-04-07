Полмиллиарда рублей на ремонт аварийного челябинского храма достанутся фирме из Санкт-Петербурга

Храм Александра Невского постоянно затапливается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве подвели итоги торгов на ремонт храма Александра Невского в Челябинске. Ремонтные работы, стоимостью 464 млн рублей, проведет АО «Ренессанс-Реставрация» (Санкт-Петербург). Это самая большая сумма, которую получал Челябинск на ремонт культового учреждения из средств федерального бюджета.

Торги проводило Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», подведомственное министерству культуры РФ. АО «Ренессанс-Реставрация» стала единственной организацией, подавшей заявку. Согласно официальной документации, аукцион признан не состоявшимся, но контракт заключат именно с этой фирмой. «Заявка соответствует требованиям», — указано в документах торгов.

Исполнитель обязан провести полную реставрацию фасада, входных групп, кровли, воссоздать мозаичное панно. Провести капитальный ремонт внутри здания, воссоздать фрески. Необходимо будет полностью заменить все коммуникации, благоустроить территорию, провести новые системы сетей связи и пожарной охраны. Все работы надо выполнить до 3 декабря 2020 года.

Храм Александра Невского на Алом поле, построенный в 1892 году, был признан аварийным еще в 2015 году. Здание постоянно подтапливается, из-за чего на стенах появились трещины и черная плесень, но службы в храме проводятся. Минкультуры РФ уже пыталось провести торги на реставрацию, но на первый аукцион не было подано ни одной заявки.

АО «Ренессанс-Реставрация» проводило такие работы как реставрации «Фонтана дружбы народов» и театра «Современник» в Москве. Собственникам компании являются бизнесмены Алексей Герасимов и Константин Соловьев.