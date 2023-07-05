Mash: полицейских в Москве обучат городским боям после мятежа Пригожина

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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, полицейские, силовики, полиция, сотрудники полиции
Полицинские в Москве усиленно работали во время мятежа Евгения Пригожина Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Московских полицейских обучат тактике городских боев. По информации telegram-канала Mash, такое нововведение связано с мятежом предпринимателя Евгения Пригожина 24 июня.

«Подмосковных полицейских обучат тактике городских боев, стрельбе из ручных пулеметов, метанию осколочных гранат и тактической медицине. По нашей информации, на нововведения решились из-за мятежа Евгения Пригожина», — сообщает Mash.

Московские полицейские усиленно работали 24 и 25 июня. На первый день выпал мятеж Пригожина. Проанализировав ситуацию, в МВД России по Московской области решили провести дополнительное обучение, отмечает telegram-канал. Правоохранители научатся стрелять из АКС-74У, АК-74 и пистолета Макарова в условиях города.

По информации канала, мужчины с пониманием отнеслись к таком обучению. Однако среди женщин картина другая: при первой возможности они покидают занятия.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России по Московской области. Ответ ожидается.

Мятеж Пригожина длился меньше суток. Он начался после того, как в Минобороны России опровергли его слова о том, что ведомство нанесло удары по позициям его бойцов. Когда до Москвы оставалось 200 километров, Пригожин приказал ЧВК «Вагнер» повернуть назад.

После этого Пригожин вылетел в Белоруссию, передает RT. Уголовное дело против него было аннулировано, а все изъятые деньги возвращены.

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Московских полицейских обучат тактике городских боев. По информации telegram-канала Mash, такое нововведение связано с мятежом предпринимателя Евгения Пригожина 24 июня. «Подмосковных полицейских обучат тактике городских боев, стрельбе из ручных пулеметов, метанию осколочных гранат и тактической медицине. По нашей информации, на нововведения решились из-за мятежа Евгения Пригожина», — сообщает Mash. Московские полицейские усиленно работали 24 и 25 июня. На первый день выпал мятеж Пригожина. Проанализировав ситуацию, в МВД России по Московской области решили провести дополнительное обучение, отмечает telegram-канал. Правоохранители научатся стрелять из АКС-74У, АК-74 и пистолета Макарова в условиях города. По информации канала, мужчины с пониманием отнеслись к таком обучению. Однако среди женщин картина другая: при первой возможности они покидают занятия. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России по Московской области. Ответ ожидается. Мятеж Пригожина длился меньше суток. Он начался после того, как в Минобороны России опровергли его слова о том, что ведомство нанесло удары по позициям его бойцов. Когда до Москвы оставалось 200 километров, Пригожин приказал ЧВК «Вагнер» повернуть назад. После этого Пригожин вылетел в Белоруссию, передает RT. Уголовное дело против него было аннулировано, а все изъятые деньги возвращены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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