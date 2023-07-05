Mash: полицейских в Москве обучат городским боям после мятежа Пригожина

05 июля 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Полицинские в Москве усиленно работали во время мятежа Евгения Пригожина Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Московских полицейских обучат тактике городских боев. По информации telegram-канала Mash, такое нововведение связано с мятежом предпринимателя Евгения Пригожина 24 июня. «Подмосковных полицейских обучат тактике городских боев, стрельбе из ручных пулеметов, метанию осколочных гранат и тактической медицине. По нашей информации, на нововведения решились из-за мятежа Евгения Пригожина», — сообщает Mash. Московские полицейские усиленно работали 24 и 25 июня. На первый день выпал мятеж Пригожина. Проанализировав ситуацию, в МВД России по Московской области решили провести дополнительное обучение, отмечает telegram-канал. Правоохранители научатся стрелять из АКС-74У, АК-74 и пистолета Макарова в условиях города. По информации канала, мужчины с пониманием отнеслись к таком обучению. Однако среди женщин картина другая: при первой возможности они покидают занятия. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России по Московской области. Ответ ожидается. Мятеж Пригожина длился меньше суток. Он начался после того, как в Минобороны России опровергли его слова о том, что ведомство нанесло удары по позициям его бойцов. Когда до Москвы оставалось 200 километров, Пригожин приказал ЧВК «Вагнер» повернуть назад. После этого Пригожин вылетел в Белоруссию, передает RT. Уголовное дело против него было аннулировано, а все изъятые деньги возвращены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Московских полицейских обучат тактике городских боев. По информации telegram-канала Mash, такое нововведение связано с мятежом предпринимателя Евгения Пригожина 24 июня. «Подмосковных полицейских обучат тактике городских боев, стрельбе из ручных пулеметов, метанию осколочных гранат и тактической медицине. По нашей информации, на нововведения решились из-за мятежа Евгения Пригожина», — сообщает Mash. Московские полицейские усиленно работали 24 и 25 июня. На первый день выпал мятеж Пригожина. Проанализировав ситуацию, в МВД России по Московской области решили провести дополнительное обучение, отмечает telegram-канал. Правоохранители научатся стрелять из АКС-74У, АК-74 и пистолета Макарова в условиях города. По информации канала, мужчины с пониманием отнеслись к таком обучению. Однако среди женщин картина другая: при первой возможности они покидают занятия. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России по Московской области. Ответ ожидается. Мятеж Пригожина длился меньше суток. Он начался после того, как в Минобороны России опровергли его слова о том, что ведомство нанесло удары по позициям его бойцов. Когда до Москвы оставалось 200 километров, Пригожин приказал ЧВК «Вагнер» повернуть назад. После этого Пригожин вылетел в Белоруссию, передает RT. Уголовное дело против него было аннулировано, а все изъятые деньги возвращены.