Сотрудника пермской УК восстановили в должности после незаконного увольнения

Незаконно уволенного сотрудника управляющей компании в Добрянке (Пермский край) восстановили в должности по решению местного райсуда. Ему также выплатили заработок за время вынужденного прогула за три с половиной месяца текущего года, указано в опубликованном документе на сайте ведомства.
«Признать действия ООО „Добрянская муниципальная управляющая компания“ в отношении ФИО1 незаконными. Восстановить ФИО1 в должности юрисконсульта компании <…>. Взыскать с ООО в пользу ФИО1 средний заработок за время вынужденного прогула в размере 33 986,47 рублей», — говорится в судебном решении. Управляющей компании также предписано выплатить сотруднику компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей.
Истец проработал в компании более трех лет на полставки. В середине марта текущего года его уволили и приняли на работу нового сотрудника, с чем житель Пермского края был не согласен, посчитав, что его законные права нарушены. Ответчик не согласился с иском, настаивая, что принял юрисконсульта на полную ставку работы, действуя в финансовых интересах компании. По итогу слушаний суд встал на строну истца.
Ранее сообщалось, что пермская чиновница смогла оспорить незаконное увольнение из администрации губернатора Прикамья. Женщине также удалось отсудить у ведомства 340 тысяч рублей.
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