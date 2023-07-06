Сотрудника пермской УК восстановили в должности после незаконного увольнения

07 июля 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

Суд признал незаконными действия УК в отношении сотрудника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Незаконно уволенного сотрудника управляющей компании в Добрянке (Пермский край) восстановили в должности по решению местного райсуда. Ему также выплатили заработок за время вынужденного прогула за три с половиной месяца текущего года, указано в опубликованном документе на сайте ведомства. «Признать действия ООО „Добрянская муниципальная управляющая компания“ в отношении ФИО1 незаконными. Восстановить ФИО1 в должности юрисконсульта компании <…>. Взыскать с ООО в пользу ФИО1 средний заработок за время вынужденного прогула в размере 33 986,47 рублей», — говорится в судебном решении. Управляющей компании также предписано выплатить сотруднику компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей. Истец проработал в компании более трех лет на полставки. В середине марта текущего года его уволили и приняли на работу нового сотрудника, с чем житель Пермского края был не согласен, посчитав, что его законные права нарушены. Ответчик не согласился с иском, настаивая, что принял юрисконсульта на полную ставку работы, действуя в финансовых интересах компании. По итогу слушаний суд встал на строну истца. Ранее сообщалось, что пермская чиновница смогла оспорить незаконное увольнение из администрации губернатора Прикамья. Женщине также удалось отсудить у ведомства 340 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Незаконно уволенного сотрудника управляющей компании в Добрянке (Пермский край) восстановили в должности по решению местного райсуда. Ему также выплатили заработок за время вынужденного прогула за три с половиной месяца текущего года, указано в опубликованном документе на сайте ведомства. «Признать действия ООО „Добрянская муниципальная управляющая компания“ в отношении ФИО1 незаконными. Восстановить ФИО1 в должности юрисконсульта компании <…>. Взыскать с ООО в пользу ФИО1 средний заработок за время вынужденного прогула в размере 33 986,47 рублей», — говорится в судебном решении. Управляющей компании также предписано выплатить сотруднику компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей. Истец проработал в компании более трех лет на полставки. В середине марта текущего года его уволили и приняли на работу нового сотрудника, с чем житель Пермского края был не согласен, посчитав, что его законные права нарушены. Ответчик не согласился с иском, настаивая, что принял юрисконсульта на полную ставку работы, действуя в финансовых интересах компании. По итогу слушаний суд встал на строну истца. Ранее сообщалось, что пермская чиновница смогла оспорить незаконное увольнение из администрации губернатора Прикамья. Женщине также удалось отсудить у ведомства 340 тысяч рублей.