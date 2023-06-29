Пермская чиновница смогла оспорить незаконное увольнение из администрации губернатора

Чиновница Гунина отсудила 340 тысяч рублей у администрации пермского губернатора

30 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Увольнение чиновница оспаривала с 2021 года Фото: Александр Елизаров © URA.RU Чиновница Лариса Гунина оспорила в суде свое увольнение из администрации губернатора Пермского края. Ранее она была незаконно уволена, а на рабочем месте на нее оказывалось психологическое давление. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Суд решил: признать незаконным распоряжение руководителя администрации губернатора Пермского края об увольнении Гуниной Л. Ю.», — говорится в решении. Также чиновница отсудила денежную компенсацию в размере более 340 тысяч рублей. Как сообщила сама чиновница в суде, заявление об увольнении она написала под психологическим давлением начальства, а позже не успела отозвать заявление. Незадолго до увольнения истец попала под сокращение, ее должность была ликвидирована, а полномочия переданы в другую инстанцию. Из-за этого чиновница не могла исполнять свои обязанности и вопреки требованиям закона ей не предоставили новых обязанностей и должности. Со стороны начальства на сотрудницу начались нападки, в том числе и личного характера. Стрессовая ситуация привела к ухудшению состояния здоровья женщины, после чего она написала заявление на увольнение. Чиновница начала судиться с администрацией из-за незаконного увольнения еще в 2021 году. Истец ранее работала заведующей сектором, консультантом сектора-аппарата общественной палаты Пермского края. Летом 2021 года в администрации произошли реформы, в результате которых был уволен практически каждый десятый сотрудник органа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чиновница Лариса Гунина оспорила в суде свое увольнение из администрации губернатора Пермского края. Ранее она была незаконно уволена, а на рабочем месте на нее оказывалось психологическое давление. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Суд решил: признать незаконным распоряжение руководителя администрации губернатора Пермского края об увольнении Гуниной Л. Ю.», — говорится в решении. Также чиновница отсудила денежную компенсацию в размере более 340 тысяч рублей. Как сообщила сама чиновница в суде, заявление об увольнении она написала под психологическим давлением начальства, а позже не успела отозвать заявление. Незадолго до увольнения истец попала под сокращение, ее должность была ликвидирована, а полномочия переданы в другую инстанцию. Из-за этого чиновница не могла исполнять свои обязанности и вопреки требованиям закона ей не предоставили новых обязанностей и должности. Со стороны начальства на сотрудницу начались нападки, в том числе и личного характера. Стрессовая ситуация привела к ухудшению состояния здоровья женщины, после чего она написала заявление на увольнение. Чиновница начала судиться с администрацией из-за незаконного увольнения еще в 2021 году. Истец ранее работала заведующей сектором, консультантом сектора-аппарата общественной палаты Пермского края. Летом 2021 года в администрации произошли реформы, в результате которых был уволен практически каждый десятый сотрудник органа.