В Магнитогорске после массового заражения сальмонеллезом возбудили уголовное дело

07 июля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Возбуждено уголовное дело по факту отравления в «Хорошем месте» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту заражения сальмонеллезом от съеденной шаурмы в местном кафе. Об этом URA.RU сообщили 7 июля в пресс-службе СУ СКР по региону. «В начале июля медучреждение Магнитогорска обратились местные жители с инфекционным заболеванием, предварительно, после обеда в одном из городских кафе. Проведена проверка и возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — сообщили в пресс-службе. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и ответственные должностные лица. Работа заведения временно приостановлена. Посетители кафе «Хорошее место» в Магнитогорске пожаловались на отравление кишечной инфекцией после покупки шаурмы 2 июля. Роспотребнадзор по региону сообщил, что в заведении обнаружили сальмонеллез. Прокуратура начала проверку по данному факту. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования отравления местных жителей.

В Магнитогорске Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту заражения сальмонеллезом от съеденной шаурмы в местном кафе. Об этом URA.RU сообщили 7 июля в пресс-службе СУ СКР по региону. «В начале июля медучреждение Магнитогорска обратились местные жители с инфекционным заболеванием, предварительно, после обеда в одном из городских кафе. Проведена проверка и возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — сообщили в пресс-службе. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и ответственные должностные лица. Работа заведения временно приостановлена. Посетители кафе «Хорошее место» в Магнитогорске пожаловались на отравление кишечной инфекцией после покупки шаурмы 2 июля. Роспотребнадзор по региону сообщил, что в заведении обнаружили сальмонеллез. Прокуратура начала проверку по данному факту. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования отравления местных жителей.