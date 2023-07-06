В Магнитогорске после массового заражения сальмонеллезом возбудили уголовное дело

В Магнитогорске Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту заражения сальмонеллезом от съеденной шаурмы в местном кафе. Об этом URA.RU сообщили 7 июля в пресс-службе СУ СКР по региону.
«В начале июля медучреждение Магнитогорска обратились местные жители с инфекционным заболеванием, предварительно, после обеда в одном из городских кафе. Проведена проверка и возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — сообщили в пресс-службе.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего и ответственные должностные лица. Работа заведения временно приостановлена.
Посетители кафе «Хорошее место» в Магнитогорске пожаловались на отравление кишечной инфекцией после покупки шаурмы 2 июля. Роспотребнадзор по региону сообщил, что в заведении обнаружили сальмонеллез. Прокуратура начала проверку по данному факту. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования отравления местных жителей.
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