06 июля 2023

В Магнитогорске после массового заражения сальмонеллезом возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждено уголовное дело по факту отравления в «Хорошем месте» Фото:

В Магнитогорске Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту заражения сальмонеллезом от съеденной шаурмы в местном кафе. Об этом URA.RU сообщили 7 июля в пресс-службе СУ СКР по региону.

«В начале июля медучреждение Магнитогорска обратились местные жители с инфекционным заболеванием, предварительно, после обеда в одном из городских кафе. Проведена проверка и возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — сообщили в пресс-службе.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и ответственные должностные лица. Работа заведения временно приостановлена.

Посетители кафе «Хорошее место» в Магнитогорске пожаловались на отравление кишечной инфекцией после покупки шаурмы 2 июля. Роспотребнадзор по региону сообщил, что в заведении обнаружили сальмонеллез. Прокуратура начала проверку по данному факту. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования отравления местных жителей.

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В Магнитогорске Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту заражения сальмонеллезом от съеденной шаурмы в местном кафе. Об этом URA.RU сообщили 7 июля в пресс-службе СУ СКР по региону. «В начале июля медучреждение Магнитогорска обратились местные жители с инфекционным заболеванием, предварительно, после обеда в одном из городских кафе. Проведена проверка и возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — сообщили в пресс-службе. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и ответственные должностные лица. Работа заведения временно приостановлена. Посетители кафе «Хорошее место» в Магнитогорске пожаловались на отравление кишечной инфекцией после покупки шаурмы 2 июля. Роспотребнадзор по региону сообщил, что в заведении обнаружили сальмонеллез. Прокуратура начала проверку по данному факту. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования отравления местных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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