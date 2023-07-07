РФ пошла в контратаку в Запорожье: главное к вечеру 7 июля

07 июля 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

Российские военные остановили наступление ВСУ в Запорожской области, сообщил Владимир Рогов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия начала контратаку в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. URA.RU приводит главные новости к вечеру 7 июля. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о начале контрнатаки российских военных. Он отметил, что армия России остановила наступление ВСУ на ореховском направлении.

США могут отправить тысячу кассетных боеприпасов на Украину, сообщает издание Associated Press. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что каждая страна альянса самостоятельно принимает решение по отправке кассетных боеприпасов Украине. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что ФРГ не отправит кассетные бомбы из-за подписанной в 2010 конвенции по данному типу оружия. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг также выступил против отправки запрещенных боеприпасов.

Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли свыше 420 бойцов за сутки на донецком направлении. Украинские военные предприняли попытку провести десять атак, однако все они были остановлены российской группировкой «Юг».

При удачном наборе россиян на контрактную службу и сдерживании наступательных действий ВСУ есть вероятность, что мобилизованные будут уволены из числа военных. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне, глава координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия дальнобойного оружия ВСУ не могут полноценно наступать. Он отметил, что без данного типа оружия у Украины слабая оборона против российских войск.

Военные США утверждают, что российские истребители во второй раз менее чем за сутки «атаковали» американские беспилотники над Сирией. Их слова передает Пятый канал.

Россия начала контратаку в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. URA.RU приводит главные новости к вечеру 7 июля.