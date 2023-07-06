Из плена ВСУ возвращены 45 российских солдат: главное к вечеру 6 июля

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Военные были возвращены в Россию (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия вернула 45 российских солдат из плена ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что им грозила смертельная опасность. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 июля.

  • В казармах, по которым ВС РФ нанесли удар, находилось более 800 украинских военных и наемников, сообщает источник РИА Новости в Минобороны. Уточняется, что целью удара была западная техника и «боевики». Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что цель удара достигнута, передает Пятый Канал.
  • Власти США подтвердили, что рассматривают вопрос поставок Украине запрещенных кассетных боеприпасов. Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Штаты пока не собираются «ничего объявлять».
  • Из украинского плена были возвращены 45 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
  • Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО наращивает военную инфраструктуру вблизи границ России. По его словам, данный фактор усиливает угрозы по отношению к России.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал переговоры с Украиной осенью 2023 года. Он не уточнил, какие страны будут участвовать в переговорах.
  • Доброволец в СВО Андрей рассказал, что солдаты часто гибнут из-за своей лени. По его словам, бойцы ленятся копать новые окопы при смене позиций.

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Россия вернула 45 российских солдат из плена ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что им грозила смертельная опасность. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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