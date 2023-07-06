Из плена ВСУ возвращены 45 российских солдат: главное к вечеру 6 июля

06 июля 2023 в 21:46 Размер текста - 17 +

Военные были возвращены в Россию (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия вернула 45 российских солдат из плена ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что им грозила смертельная опасность. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 июля. В казармах, по которым ВС РФ нанесли удар, находилось более 800 украинских военных и наемников, сообщает источник РИА Новости в Минобороны. Уточняется, что целью удара была западная техника и «боевики». Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что цель удара достигнута, передает Пятый Канал.

Власти США подтвердили, что рассматривают вопрос поставок Украине запрещенных кассетных боеприпасов. Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Штаты пока не собираются «ничего объявлять».

Из украинского плена были возвращены 45 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО наращивает военную инфраструктуру вблизи границ России. По его словам, данный фактор усиливает угрозы по отношению к России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал переговоры с Украиной осенью 2023 года. Он не уточнил, какие страны будут участвовать в переговорах.

Доброволец в СВО Андрей рассказал, что солдаты часто гибнут из-за своей лени. По его словам, бойцы ленятся копать новые окопы при смене позиций.

Россия вернула 45 российских солдат из плена ВСУ. Минобороны РФ сообщило, что им грозила смертельная опасность. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 июля.