В МИД Австрии приняли жесткую позицию по кассетным бомбам для Киева

МИД Австрии против поставок кассетных боеприпасов Украине

07 июля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Александер Шалленберг подчеркнул, что кассетные боеприпасы опасны для мирного населения Фото: Seaman Michael Hogan / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Австрия против поставки кассетных боеприпасов Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. По его словам, кассетные бомбы опасны для мирного населения после окончания конфликта. «Мы одна из стран, находящихся в авангарде процесса разоружения. Это оружие, эти боеприпасы запрещены на международном уровне, потому что их принцип действия похож на противопехотные мины», — заявил Шалленберг перед началом конференции ОБСЕ по изменению климата. Трансляция его выступления шла на youtube-канале ОБСЕ . Политик отметил, что у Австрии четкая позиции по отправке кассетных боеприпасов. По его словам, кассетные бомбы находятся неразорвашиеся на территориях долгие годы. Шалленберг привел в пример Ближний Восток и подчеркнул, что кассетные боеприпасы могут наносить огромный вред мирному населению после окончания конфликта. Новость по теме Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в США хотят подобрать для украинских бойцов «наименее опасные» кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для гражданского населения, передает телеканал 360. Представитель администрации президента Штатов Джо Байдена отметил, что Вашингтон отправит Украине кассетные боеприпасы, которые запрещены международной конвенцией по данному типу оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Австрия против поставки кассетных боеприпасов Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. По его словам, кассетные бомбы опасны для мирного населения после окончания конфликта. «Мы одна из стран, находящихся в авангарде процесса разоружения. Это оружие, эти боеприпасы запрещены на международном уровне, потому что их принцип действия похож на противопехотные мины», — заявил Шалленберг перед началом конференции ОБСЕ по изменению климата. Трансляция его выступления шла на youtube-канале ОБСЕ. Политик отметил, что у Австрии четкая позиции по отправке кассетных боеприпасов. По его словам, кассетные бомбы находятся неразорвашиеся на территориях долгие годы. Шалленберг привел в пример Ближний Восток и подчеркнул, что кассетные боеприпасы могут наносить огромный вред мирному населению после окончания конфликта. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в США хотят подобрать для украинских бойцов «наименее опасные» кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для гражданского населения, передает телеканал 360. Представитель администрации президента Штатов Джо Байдена отметил, что Вашингтон отправит Украине кассетные боеприпасы, которые запрещены международной конвенцией по данному типу оружия.