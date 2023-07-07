ВС РФ уничтожили 420 украинских бойцов в ДНР

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Вооруженные силы Украины. stock, техника, украина, эшелон, ВСУ, stock, переброска
Российские бойцы уничтожили три танка ВСУ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные смогли уничтожить свыше 420 бойцов ВСУ за сутки на донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Потери ВСУ [за сутки] составили свыше 420 украинских военнослужащих убитыми и ранеными [на донецком направлении]», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Украинские войска пытались провести десять атак, однако все они были отражены российской группировкой «Юг».

В ведомстве уточнили, что украинские войска потеряли 14 единиц техники, среди которой было три танка. Кроме того, уничтожена самоходная артиллерийская установка «Krab», которую Польша поставила ВСУ.

Российские войска успешно ведут боевые действия в ДНР. Так, бойцы смогли уничтожить три штаба бригад ВСУ в регионе, передает телеканал 360.

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Российские военные смогли уничтожить свыше 420 бойцов ВСУ за сутки на донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Потери ВСУ [за сутки] составили свыше 420 украинских военнослужащих убитыми и ранеными [на донецком направлении]», — сообщает Минобороны в своем telegram-канале. Украинские войска пытались провести десять атак, однако все они были отражены российской группировкой «Юг». В ведомстве уточнили, что украинские войска потеряли 14 единиц техники, среди которой было три танка. Кроме того, уничтожена самоходная артиллерийская установка «Krab», которую Польша поставила ВСУ. Российские войска успешно ведут боевые действия в ДНР. Так, бойцы смогли уничтожить три штаба бригад ВСУ в регионе, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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