ЦРУ тайно стоит за военной помощью Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) тайно координирует американскую помощь Украине. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 июля.
- Помощь Украине от Соединенных Штатов координируется ЦРУ, а не американскими военными. Действия, выполняемые ЦРУ, соответствуют ограничениям, установленным президентом США Джо Байденом.
- Согласно заявлению замглавы британского Министерства обороны Джеймса Хиппи, Великобритания начнет обучение украинских военных пилотов в августе. Программа предусматривает обучение до 20 летчиков.
- Официальная база данных государственной службы статистики на Украине, используемая ВСУ для поиска призывников, была полностью уничтожена русскими хакерами из группы «Солнцепек». Это привело к неработоспособности серверов, очистке компьютеров сотрудников и серьезным повреждениям системы взаимодействия украинских военкоматов и ВСУ.
- Если бы поставки оружия НАТО были прекращены сейчас, конфликт на востоке Украины мог бы завершиться за несколько дней, однако постепенное прекращение поставок продлит его на несколько месяцев. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
- После обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выразил беспокойство по поводу возможной провокации со стороны Киева и предупредил о катастрофических последствиях. Он отметил, что киевский режим уже продемонстрировал готовность использовать любые методы, как это произошло с Каховской ГЭС.
- Число пострадавших при обстреле Макеевки украинскими боевиками 4 июля достигло 41 человека, включая двух детей, на которых упали осколки стекла. Об этом сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.
- Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о начале третьей волны контрнаступления ВСУ по направлению Запорожья, с целью продемонстрировать успехи перед саммитом НАТО. Однако эти попытки оказались безуспешными, так как войска не смогли пробить ни одну линию обороны РФ.
- Российские военные на донецком направлении успешно отразили девять атак противника за сутки благодаря грамотным и мужественным действиям. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Пятый канал.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.