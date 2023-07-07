Германии пошла против США в вопросе передачи кассетных боеприпасов ВСУ 07 июля 2023 в 16:22 Размер текста - 17 + Поставки кассетных боеприпасов противоречат соглашению, заключенному в Осло, заявила Анналена Бербок Фото: Spc. Tanner Dibble / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия не будет поставлять Киеву запрещенные кассетные боеприпасы, так как это противоречит конвенции по данному типу оружия. Об этом заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок. Новость по теме Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине «Для нас, как подписавшей стороны [запрет на использование кассетных боеприпасов], действует соглашение, заключенное в Осло», — рассказа Бербок журналистам, отвечая на вопрос, поставит ли Германия данный тип оружия Украине. Трансляция доступна на youtube-канале немецкого телеканала ExxpressTV. Ранее стало известно, что Пентагон хочет поставить Киеву «самые эффективные» кассетные боеприпасы, передает «Царьград». Однако чиновники из США назвали подобные поставки временной мерой, пишет «Национальная служба новостей». Германия не будет поставлять Киеву запрещенные кассетные боеприпасы, так как это противоречит конвенции по данному типу оружия. Об этом заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок. «Для нас, как подписавшей стороны [запрет на использование кассетных боеприпасов], действует соглашение, заключенное в Осло», — рассказа Бербок журналистам, отвечая на вопрос, поставит ли Германия данный тип оружия Украине. Трансляция доступна на youtube-канале немецкого телеканала ExxpressTV. Ранее стало известно, что Пентагон хочет поставить Киеву «самые эффективные» кассетные боеприпасы, передает «Царьград». Однако чиновники из США назвали подобные поставки временной мерой, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям