Зеленский признал неудачи не только в наступлении, но и в обороне ВСУ 07 июля 2023 в 15:41 Размер текста - 17 + Украине необходимы ракеты большой дальности, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отсутствие дальнобойного оружия у ВСУ не позволяет им успешно держать оборону против российских войск. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что Киев даже не может наступать без данного типа оружия. «Без дальнобойного оружия сложно не только выполнять наступательную задачу, но и проводить оборонительную операцию», — рассказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Его слова передает издание Reuters . По словам украинского лидера, Киеву необходимо получить ракеты большой дальности, чтобы противостоять российским войскам. В конце мая 2023 года Украина попросила у Германии ракеты Taurus дальностью 500 километров, передает RT. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц отказал Киеву в таких поставках, пишет «Царьград». По его словам, Германия не позволит Украине наносить удары вглубь России. Отсутствие дальнобойного оружия у ВСУ не позволяет им успешно держать оборону против российских войск. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что Киев даже не может наступать без данного типа оружия. «Без дальнобойного оружия сложно не только выполнять наступательную задачу, но и проводить оборонительную операцию», — рассказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Его слова передает издание Reuters. По словам украинского лидера, Киеву необходимо получить ракеты большой дальности, чтобы противостоять российским войскам. В конце мая 2023 года Украина попросила у Германии ракеты Taurus дальностью 500 километров, передает RT. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц отказал Киеву в таких поставках, пишет «Царьград». По его словам, Германия не позволит Украине наносить удары вглубь России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям