Столтенберг ответил, как НАТО смотрит на поставку кассетных боеприпасов Киеву

Каждая страна НАТО самостоятельно принимает решение по отправке кассетных боеприпасов Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Решение по поставкам оружия и боеприпасов Украине за отдельными членами, это должны решать правительства, а не НАТО как альянс», — заявил Столтенберг на своей пресс-конференции. По его словам, у НАТО нет позиции по поставке кассетных боеприпасов.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в США хотят выбрать наиболее качественные кассетные боеприпасы для Киева. Администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке в Киев кассетных боеприпасов, передает телеканал 360.
Каждая страна НАТО самостоятельно принимает решение по отправке кассетных боеприпасов Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Решение по поставкам оружия и боеприпасов Украине за отдельными членами, это должны решать правительства, а не НАТО как альянс», — заявил Столтенберг на своей пресс-конференции. По его словам, у НАТО нет позиции по поставке кассетных боеприпасов. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в США хотят выбрать наиболее качественные кассетные боеприпасы для Киева. Администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке в Киев кассетных боеприпасов, передает телеканал 360.