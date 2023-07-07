Столтенберг ответил, как НАТО смотрит на поставку кассетных боеприпасов Киеву

Столтенберг: каждая страна НАТО самостоятельно принимает решение по отправке кассетных боеприпасов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что у альянса нет позиции по отправке кассетных боеприпасов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Каждая страна НАТО самостоятельно принимает решение по отправке кассетных боеприпасов Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Решение по поставкам оружия и боеприпасов Украине за отдельными членами, это должны решать правительства, а не НАТО как альянс», — заявил Столтенберг на своей пресс-конференции. По его словам, у НАТО нет позиции по поставке кассетных боеприпасов.

Новость по теме
Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в США хотят выбрать наиболее качественные кассетные боеприпасы для Киева. Администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке в Киев кассетных боеприпасов, передает телеканал 360.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каждая страна НАТО самостоятельно принимает решение по отправке кассетных боеприпасов Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Решение по поставкам оружия и боеприпасов Украине за отдельными членами, это должны решать правительства, а не НАТО как альянс», — заявил Столтенберг на своей пресс-конференции. По его словам, у НАТО нет позиции по поставке кассетных боеприпасов. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в США хотят выбрать наиболее качественные кассетные боеприпасы для Киева. Администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке в Киев кассетных боеприпасов, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...