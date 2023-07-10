В Госдуме раскрыли, что может поссорить Россию и Турцию

Депутат Чепа: передача Турцией Украине ЗРК «Триумф» может повлиять на отношения с Россией

10 июля 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Передача Турцией Киеву ЗРК «Триумф» может повлиять на отношения с Россией, заявил Алексей Чепа Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Передача Турцией Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф», а также возврат боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) может повлиять на отношения страны с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. «Сейчас идут переговоры о возможной передаче Украине ЗРК С-400 „Триумф“, если Турция решится на этот шаг, то это очень серьезно повлияет на наши отношения», — сказал Чепа в интервью «Ленте.ру». Он также добавил, что несогласованный возврат командиров является плохим знаком. По его словам, США не перестает оказывать давление на страны, которые придерживаются нейтральной позиции в отношении России. Однако, Турция будет продолжать извлекать выгоду из этого конфликта. Ранее Турция передала Киеву командиров «Азова». URA.RU рассказывало, что об этом известно.

Передача Турцией Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф», а также возврат боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) может повлиять на отношения страны с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. «Сейчас идут переговоры о возможной передаче Украине ЗРК С-400 „Триумф“, если Турция решится на этот шаг, то это очень серьезно повлияет на наши отношения», — сказал Чепа в интервью «Ленте.ру». Он также добавил, что несогласованный возврат командиров является плохим знаком. По его словам, США не перестает оказывать давление на страны, которые придерживаются нейтральной позиции в отношении России. Однако, Турция будет продолжать извлекать выгоду из этого конфликта. Ранее Турция передала Киеву командиров «Азова». URA.RU рассказывало, что об этом известно.