В Госдуме раскрыли, что может поссорить Россию и Турцию

Депутат Чепа: передача Турцией Украине ЗРК «Триумф» может повлиять на отношения с Россией
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Передача Турцией Киеву ЗРК «Триумф» может повлиять на отношения с Россией, заявил Алексей Чепа Фото:
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Передача Турцией Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф», а также возврат боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) может повлиять на отношения страны с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Сейчас идут переговоры о возможной передаче Украине ЗРК С-400 „Триумф“, если Турция решится на этот шаг, то это очень серьезно повлияет на наши отношения», — сказал Чепа в интервью «Ленте.ру». Он также добавил, что несогласованный возврат командиров является плохим знаком.

По его словам, США не перестает оказывать давление на страны, которые придерживаются нейтральной позиции в отношении России. Однако, Турция будет продолжать извлекать выгоду из этого конфликта.

Ранее Турция передала Киеву командиров «Азова». URA.RU рассказывало, что об этом известно.

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Передача Турцией Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф», а также возврат боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) может повлиять на отношения страны с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. «Сейчас идут переговоры о возможной передаче Украине ЗРК С-400 „Триумф“, если Турция решится на этот шаг, то это очень серьезно повлияет на наши отношения», — сказал Чепа в интервью «Ленте.ру». Он также добавил, что несогласованный возврат командиров является плохим знаком. По его словам, США не перестает оказывать давление на страны, которые придерживаются нейтральной позиции в отношении России. Однако, Турция будет продолжать извлекать выгоду из этого конфликта. Ранее Турция передала Киеву командиров «Азова». URA.RU рассказывало, что об этом известно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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