Советник по нацбезопасности США ответил на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО

Советник по нацбезопасности США Салливан: у США нет расписания вступления Украины в НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джейк Салливан
Джейк Салливан не смог назвать дату вступления Украины в НАТО Фото:

У США нет расписания, согласно которому Украина должна вступить в НАТО. Так советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан ответил на вопрос о сроках вступления Украины в альянс.

«У нас нет „расписания“ для этого», — заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе. Его слова передает РИА Новости.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев ждет «хороших новостей» на саммите НАТО в Вильнюсе. Мероприятие должно состоится 11—12 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что завершение боевых действий в зоне российской спецоперации поможет Украине вступить в НАТО быстрее.

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У США нет расписания, согласно которому Украина должна вступить в НАТО. Так советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан ответил на вопрос о сроках вступления Украины в альянс. «У нас нет „расписания“ для этого», — заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе. Его слова передает РИА Новости. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев ждет «хороших новостей» на саммите НАТО в Вильнюсе. Мероприятие должно состоится 11—12 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что завершение боевых действий в зоне российской спецоперации поможет Украине вступить в НАТО быстрее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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