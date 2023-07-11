Советник по нацбезопасности США ответил на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО

Джейк Салливан не смог назвать дату вступления Украины в НАТО
У США нет расписания, согласно которому Украина должна вступить в НАТО. Так советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан ответил на вопрос о сроках вступления Украины в альянс.
«У нас нет „расписания“ для этого», — заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе. Его слова передает РИА Новости.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев ждет «хороших новостей» на саммите НАТО в Вильнюсе. Мероприятие должно состоится 11—12 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что завершение боевых действий в зоне российской спецоперации поможет Украине вступить в НАТО быстрее.
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