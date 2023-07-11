Деньги от продажи футболок направятся в поддержку главного культурного центра Эльмаша «Заря» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Застройщик «Атомстройкомплекс» совместно с уральским брендом HARD, выпустили новый мерч, посвященный старинному району Екатеринбурга — Эльмашу. Футболки в эстетике советских мозаичных панно уже появились в продаже. Об этом URA.RU рассказали представители застройщика.

«Изображение на футболке по форме напоминает Всевидящее Око — Великого Архитектора Вселенной, наблюдающего за трудами вольных каменщиков. Внутри него заводчанин, который работает гаечным ключом», — сообщают представители «Атомстройкомплекса». Также они уточняют, что 500 рублей с продажи каждой футболки направятся в поддержку главного культурного центра Эльмаша «Заря».

Над новым дропом «На районе» работали коренные жители Эльмаша. Эскиз для принта создал художник Горе Егор, который знает все об индустриальном наследии района изнутри. Яркие снимки сделала Саша Чижикова, фотосессия была проведена на одном из заводов, что помогло передать индустриальную атмосферу этого района.

Перед тем как начать работу над принтом, фотограф подробно изучил и погрузился в историю Эльмаша. «Я изобразил то, чем район больше всего характеризуется даже сейчас — это район рабочего человека», — рассказывает Горе Егор.

На данный момент мерч выпущен только в белом цвете в количестве 50 штук, цена одной футболки — 2399 рублей. Выпуска других цветов не будет, но при условии продажи всех футболок выпустят еще партию, рассказал URA.RU креативный директор компании «Атомстройкомплекса» Никита Харисов. Впервые проект «На районе» запустили в 2020 году, а в 2022 обновили его. Первый тираж футболок был посвящен району Вторчермет.

Ранее паблик-арт-программа «ЧО» совместно с проектом «Вещь добра» создали одежду из невостребованного мерча «Ночи музыки», УрФУ и STENOGRAFFIA. «Бренд 2.0» из Екатеринбурга выпустил капсульную коллекцию из 50 футболок и 25 рубашек, которые сшили из завалявшейся на складе одежды.